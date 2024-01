Mangrove Oy on aloittanut kahden asuinkerrostalon rakentamisen uudelle Pirkkalan Turrin asuinalueelle

Y-Säätiön M2-Kodille rakennettavaan 5-kerroksiseen As Oy Pirkkalan Tornijuuri 9a -taloon tulee 27 vuokra-asuntoa ja Mangrove Asumisoikeus Oy:n 6-kerroksiseen Pirkkalan Torninjuuri 9b -taloon 28 asuntoa. Molemmissa rakennuksissa on näyttävä asemakaavanmukainen metallikasettijulkisivu. Molemmat hankkeet valmistuvat maaliskuussa 2025.

– Y-Säätiön hanke on Mangrovelle toinen yhteinen hanke ja Mangrove Asumisoikeus yhtiölle jo neljäs hanke. Rakennusalalla vallitsevan haastavan tilanteen vuoksi nämä kaksi yhtä aikaa käynnistyvää hanketta luovat luottamusta tulevaisuuteen ja haluammekin kiittää yhteistyökumppaneitamme, sanoo Mangrove Oy:n toimitusjohtaja Jouni Hämäläinen.

Arkkitehtitoimisto Ajak Oy:n suunnittelema hanke rakennetaan vierekkäisille tonteille toisiinsa kytkettynä, ja korttelilla on yhteinen sisäpiha oleskelu- ja leikkialueineen. Rakennusten huoneistojakauma on monipuolinen yksiöistä neliöihin, ja pohjaratkaisut ovat avaria. Kaikissa asunnoissa on suojainen lasitettu parveke tai pihatason terassi.

– Asuinrakennukset sekä Torninjuuren varteen sijoittuva piharakennus suojaavat linnamaisesti oleskelupihaa. Eri rakennuksille on yhteistä harjakatto sekä pystysuuntaisista, eri värisistä metallilamelleista sommiteltu julkisivupinta, jonka väriteema myös vaihtelee rakennuksittain, kertoo pääsuunnittelija arkkitehti Jarkko Kettunen Ajak Oy:sta.

Pirkkalan kunnan uusi ja kehittyvä Turrin alue sijaitsee Pyhäjärven rannalla. Alue on tunnettu luonnonläheisyydestään ja järvimaisemistaan, ja sieltä on erinomaiset liikenneyhteydet.

Mangrove Asumisoikeus Oy:n Pirkkalan Tornijuuri 9b -asumisoikeusasuntojen hakuaika käynnistyy kevättalvella 2024.

Lisätietoja:

Jouni Hämäläinen, toimitusjohtaja, Mangrove Oy

jouni.hamalainen@mangrove.fi

p. 040 072 7721

Jarkko Kettunen, pääsuunnittelija, Ajak Oy

jarkko.kettunen@ajak.fi

p. 044 531 3160

Lue myös Y-Säätiön tiedote As Oy Pirkkalan Torninjuuri 9a.



Havainnekuva: Ajak Oy, Y-Säätiöt M2-Kodit/As Oy Pirkkalan Torninjuuri 9a (oranssi) ja Mangrove Asumisoikeus Oy/Pirkkalan Torninjuuri 9b (punainen)