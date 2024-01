Kansalaisilla on tärkeä rooli suurpetojen seurannassa – ilmoita suurpetohavainto petoyhdyshenkilölle

Pohjois-Karjalaan 998 hirvenpyyntilupaa 19.6.2023 12:00:00 EEST | Tiedote

Suomen riistakeskus on myöntänyt Pohjois-Karjalaan 998 hirvenpyyntilupaa tulevan syksyn metsästyskaudelle. Luvilla on mahdollista metsästää noin 1 300 hirveä. Lupamäärä on 16 prosenttia pienempi kuin edellisellä metsästyskaudella.