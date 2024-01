Marja Ranta-Ylitalo tutki väitöskirjassaan Ammatillisen perhekodin toiminnan kehittymistä yhteisökasvatuksellisen kehittämisprojektin aikana (v. 2003–2005) sen kehittymisen mahdollisuuksia ja haasteita sekä yhteisökasvatuksellisen toimintakulttuurin pysyvyyttä pitkittäisseurannan vuosina 2010 ja 2020. Kasvatus on tietoista vaikuttamista yksilöiden ja yhteisöjen kehittymiseen vuorovaikutuksen avulla. Yhteisössä muutos tapahtuu sen jäsenten välisessä vuorovaikutuksessa kohti yhteisön tavoitteita. Näin yhteisöllisyys ja yksilöllisyys muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden.

Kasvatukselliset kohtaamiset arjen näyttämöllä

Tieto hankittiin kasvattajia haastattelemalla ja kehittämisprojektin tapaamisiin liittyvien keskustelujen pohjalta. Tutkimuskohteena olivat kasvattajien kokemukset, tuntemukset ja reflektoinnit sekä kasvattajien havainnot lapsivertaisryhmästä. Tutkimustuloksia analysoitiin sisällönanalyysillä. Keskeisimpinä tuloksina on arjen rajapinnoilla tapahtuva jatkuva dynaaminen vaihtelu. Arjen rajapinnaksi Ranta-Ylitalo nimittää aluetta, jossa tapahtuu kasvatustilanteita haastavat ja mahdollistavat kohtaamiset kasvattajan ja lasten välisessä vuorovaikutuksessa.

Väitöstutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että yhteisökasvatuksellisen toimintakulttuurin jääminen pysyväksi edellyttää sen ylläpitämistä arjessa ja että pysyvyys ja muutos ovat alttiita yhteiskunnallisille ja organisaation sisäisille muutoksille sekä yksilökohtaiselle toimijuudelle.

Ranta-Ylitalon tutkimus tuo tietoa erityispedagogiikan, kasvatustieteen ja sosiologian tutkimukseen. Lisäksi kasvatusalan, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, sekä muille lastensuojelun piirissä toimiville henkilöille.

Ranta-Ylitalon väitöskirjan ”Arjen rajapinta Ammatillisen Perhekodin kehittämisprojektissa - Yhteisökasvatuksellisen toimintakulttuurin pysyvyys kehittämisprojektin ja pitkittäistutkimuksen aikana vuosina 2003–2020” tarkastustilaisuus järjestetään 19.1.2024 klo 12 alkaen. Tilaisuus on Jyväskylän yliopiston Historican salissa H320. Vastaväittäjänä professori Eija Kärnä (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena dosentti Tanja Vehkakoski (Jyväskylän yliopisto).

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Väitöskirja on saatavilla: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/92161

Marja Ranta-Ylitalo on kotoisin Seinäjoelta. Nykyään hän asuu Kokkolassa. Hän on valmistunut sairaanhoidon opettajaksi v. 1987 ja kasvatustieteen maisteriksi v. 1999. Hän on suorittanut useita tutkintoja ja erilaisia täydennyskoulutuksia, muun muassa psykoterapeutin pätevyyden (Valviran ja Kelan hyväksymä) 2012. Hän on toiminut lehtorina 23 vuotta Centriassa ja omassa yrityksessä viimeiset 14 vuotta psykoterapeuttina, työnohjaajana ja kouluttajana.