Varman omistukseen tulevan Keilaniemen Portin vuokralaiseksi Metsä Group

Keilaniemen toimistokeskittymään sijoittuva Keilaniemen Portti kohoaa 57 metrin korkeuteen ja siinä on 14 maanpäällistä kerrosta. Arkkitehtonisesti kunnianhimoisen rakennuksen rungon keskeinen materiaali on puu.

Metsä Groupin vuokraamat tilat kattavat noin 9 300 neliötä. Yhteensä vuokrattavaa tilaa rakennukseen tulee noin 17 700 neliötä. Rakennuksen toinen vuokralainen on CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy, jonka kanssa Varma solmi vuokrasopimuksen kesällä.

Keilaniemen Portin rakentaminen käynnistyi kesällä, ja rakennus valmistuu loppuvuodesta 2026.

–Keilaniemen Portti on Varmalle poikkeuksellinen toimitilahanke, jossa panostamme työn viihtyvyyttä parantaviin tekijöihin ympäristönäkökulmia ja kiertotalouden periaatteita unohtamatta. On hienoa, että olemme löytäneet hankkeelle jo tässä vaiheessa pitkäaikaiset vuokralaiset ja luotettavat kumppanit. Tämä kertoo Keilaniemen Portin vetovoimasta. Toimitilamarkkinoilla on kysyntää korkeatasoisille tiloille, joissa panostetaan työntekijöiden viihtyvyyteen, Varman kiinteistöistä vastaava sijoitusjohtaja Sampsa Ratia sanoo.

Metsäteollisuusyhtiö Metsä Group käyttää tuotteissaan raaka-aineena uusiutuvaa luonnonmateriaalia puuta.

–Haluamme tarjota työntekijöillemme nykyaikaiset työskentelymahdollisuudet modernissa toimitilarakennuksessa. Puun käyttö Keilaniemen Portin keskeisenä rakennusmateriaalina sopii hyvin arvoihimme ja tekee kohteesta meille erityisen kiinnostavan. Hyvät liikenneyhteydet ovat henkilöstöllemme merkityksellinen asia, Metsä Groupin teknologiajohtaja Arto Lampinen sanoo.

Keilaniemen Portti sijoittuu liikenteen solmukohtaan

Keilaniemen Portti sijaitsee liikenteen solmukohdassa Raide-Jokerin päätepysäkin ja Keilaniemen metroaseman läheisyydessä Kehä I:n ja Länsiväylän vieressä.

Rakennuksen runko koostuu liimapuupilareista, betoni-CLT-liittolaatasta ja teräspalkeista. Julkisivun alumiinirunkoon kiinnitetään puuverhous. Keilaniemen Portille tullaan hakemaan BREEAM Excellent -ympäristösertifikaattia. Keilaniemen Portti tukee Varman tavoitteita saavuttaa hiilineutraali sijoitussalkku 2035 mennessä.

Varma on yksi Suomen suurimmista kiinteistösijoittajista noin 5,7 miljardin euron kiinteistöomaisuudellaan. Vuokrattaviin kohteisiin kuuluu hotellikiinteistöjä, toimitiloja, liikekeskustiloja ja yli 4 400 vuokra-asuntoa.

Lisätietoja:

Sampsa Ratia, Varma, sijoitusjohtaja, sampsa.ratia(at)varma.fi, puh. 040 564 4456

Marjut Tervola, Varma, viestintäpäällikkö marjut.tervola(at)varma.fi, puh. 045 673 0120

Arto Lampinen, Metsä Group, teknologiajohtaja, arto.lampinen(at)metsagroup.com, puh. 0408349350