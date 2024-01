Kokoomuksen Limnell: Itärajan pitäminen kiinni oikea päätös, myös muuhun hybridivaikuttamiseen varauduttava

Kokoomuksen kansanedustaja ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnell pitää viisautena varautua erilaisiin Venäjän vaikuttamispyrkimyksiin suomalaisia ja suomalaista yhteiskuntaa kohtaan.

”Venäjä käyttää epäinhimillisesti ihmisiä hyväkseen välineellistetyssä maahantulossa Suomen itärajalla. Toiminta luo Suomelle turvallisuusuhkan, johon on Suomen päättäväisesti vastattava. Itäraja on toistaiseksi syytä pitää kiinni”, toteaa Limnell. Samalla hän huomauttaa, että hybridivaikuttamisen keinot ovat monet ja kun yhtäällä tapahtuu, on syytä pitää katse avarana ja ylläpitää korkeaa varautumisen tasoa koko yhteiskunnassamme.

Limnellin mukaan presidentinvaalien lähestyessä on syytä olla valppaana vaalihäirinnän suhteen.

”Vaalit ovat kansainvälisestikin yksi keskeinen hybridivaikuttamisen kohde. Uhkaa ei pidä tarpeettomasti maalailla, mutta vaalihäirintään on Suomessakin varauduttava – kuten on tehtykin. Ehdokkaita todennäköisemmin vaikuttamisen kohteena voi olla vaalien luotettavuus ja itse vaalijärjestelmä. Vaikuttamisen keinoina on syytä kiinnittää erityinen huomio moninaiseen informaatiovaikuttamiseen ja kyberhyökkäyksiin. Videoiden, kuvien ja äänen syväväärennökset yleistyvät vaalihäirinnässä”, Limnell toteaa.

Kansanedustaja kehottaakin jokaista valppauteen ja muistuttaa miten informaatio-operaatioilla pyrittiin vaikuttamaan Ranskan presidentinvaaleihin vuonna 2017 ja Slovakian parlamenttivaaleissa viime syksynä.

”Hybridivaikuttamisen keinot on monet, ja nykyisessä turvallisuustilanteessa on syytä olla realisti ja varautua Venäjän vaikuttamispyrkimyksiin. Venäjä pyrkii toimillaan epävakauttamaan suomalaista yhteiskuntaa ja luomaan turvattomuuden tunnetta. Vaikuttamisen voi odottaa aktivoituvan erityisesti ennen Venäjän presidentinvaaleja”, arvioi Limnell.

Kansanedustajan mukaan Suomessa on hybridivaikuttamiseen varauduttu hyvin ja Limnell korostaa maailmanlaajuisestikin tunnettua Suomen kokonaisturvallisuuden mallia.

”Syytä huoleen ei sivistyneillä suomalaisilla ole, mutta valppaana saamme olla”, päättää Limnell.