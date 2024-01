Osuuskauppa PeeÄssä käynnistää muutosneuvottelut

Palvelut paranevat Iisalmen Prismalla – 24 Pesula avautuu alkuvuodesta 2024 5.1.2024 11:04:59 EET | Tiedote

Iisalmen Prisman palvelutarjonta paranee, kun 24 Pesula avataan helmikuussa 2024. 24 Pesula on Iisalmen ensimmäinen itsepalvelupesula. ”Olemme hyvin iloisia, että voimme tarjota asiakkaillemme lisää arkea helpottavia palveluita saman katon alta.” kertoo prismajohtaja Heli Wilska. 24 Pesulassa peset ja kuivaat pyykkisi omatoimisesti muiden asioiden hoidon yhteydessä ja oman aikataulusi mukaan. 24 Pesula palvelee Prisman aukioloaikoina: joka päivä 7–22. 24 Pesulassa voi pestä ja kuivata kaiken vesipestävän kodin pyykin, myös matot, petauspatjan päälliset ja täkit. Asiointi on helppoa, nopeaa ja hyvin ohjeistettua. Asiointi tapahtuu ilman ajanvarausta eli koneen ollessa vapaana on se käytössäsi. Pesuohjelma kestää vain noin 30 min. Pesun voi maksaa kätevästi 24 Pesulan sovelluksella sekä pankki- tai luottokortilla. Tervetuloa ostoksille ja pyykille! Prisma Iisalmessa palvelee 24 Pesulan lisäksi kauneuden ja hyvinvoinnin erikoisliike Emotion, Ravintolamaailma Pizza&Buffa ja Presso, Priima