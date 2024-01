Kutsu ennakkoinfoon ke 17.1. klo 8.30–10: Miten varmistamme Euroopan kilpailukyvyn, kun kisa digitaalisen maailman hallinnasta kiihtyy? Sitra kokosi ehdotukset Euroopan unionille

Inka Mero, Minna Kivimäki ja Timo Jaatinen Sitran hallitukseen 15.12.2023 12:23:18 EET | Tiedote

Sitran hallitukseen on nimetty kolme uutta jäsentä ensi vuoden alusta lähtien. He ovat työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Timo Jaatinen, liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Minna Kivimäki ja startup-yrittäjä ja enkelisijoittaja, KTM Inka Mero. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin DI, VTM Jorma Ollila ja varapuheenjohtajaksi alivaltiosihteeri Susanna Huovinen valtiovarainministeriöstä. Hallituksen jäseninä jatkavat myös presidentti Tarja Halonen ja Tampereen yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen. Sitran hallintoneuvosto vahvisti nimitykset kokouksessaan tällä viikolla. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. "Sitralla on huomisen menestyvän Suomen rakentamisessa keskeinen rooli. On tärkeää, että Sitran hallituksessa on edustettuna vahvaa kokemusta ja monipuolista näkemystä Suomen kehittämisestä”, painottaa Sitran hallintoneuvoston puheenjohtaja, kansanedustaja Mika Lintilä. "Uudet jäsenet tuovat jo ennestään vahvaan Sitran hallitukseen innovaatioiden, elinkeino