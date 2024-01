Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä Ilmatar Energy Oy:n Muntterinkankaan tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta (Keitele ja Pielavesi)

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 28.12.2023 28.12.2023 13:43:39 EET | Tiedote

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,08. Taso on 2 cm alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Lisäjuoksutukset lopetettiin pari viikkoa sitten ja vedenpinta on sen jälkeen pysynyt vakaana. Kallaveden vedenpinnan vuosikeskiarvo on tänä vuonna 15 cm korkeampi kuin vuonna 2022. Iisalmen reitillä pakkasten jatkuessa juoksutuksia on päästy pienentämään. Talviajan säännöstely on tarkoitus hoitaa maaliskuulle asti ilman suuria pinnankorkeuden muutoksia. Nilsiän reitin alaosassa Syvärin ja Vuotjärven vedenpinnat ovat lähellä ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvoja. Juojärvi on vielä 5 cm keskimääräisen yläpuolella. Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 61 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 76,73. Saimaalla lisäjuoksutus on edelleen käynnissä ja vedenpinnan nousu näyttää pysähtyneen, kun joulukuun muutokset ovat yhden sentin vaihtelua edestakaisin. Nyt vuodenvaihteessa Haukiveden pinta on 80 cm korkeammal