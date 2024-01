Ainutlaatuinen ukrainalaisen laulun ja tanssin juhla kaupungintalolla 4.2.

Ukrainalainen tanssi- ja lauluyhtye Gutsulia on perustettu jo vuonna 1939 ja se on tehnyt maailmanlaajuisesti yli 12 000 esitystä. Gutsulian ohjelmisto kattaa ukrainalaiset kansantanssit eri alueilta, tuoden esiin maan monipuolisen kulttuurin. Esityksessä on luvassa virtuoosimaista tanssia, temppuja, laulaja Larysa Borysenkon upeaa laulua sekä lisukkeena taiteilijoiden pukujen loistoa. Yhtyeen Suomen kiertueella on mukana yhteensä 9 taiteilijaa.

Ukrainan tukena yhteisöllisesti

Gutsulian Suomen kiertueen koordinoinnista vastaa Ukrainan kansainvälinen kulttuurikeskus, joka perustettiin Tampereella vuonna 1998. Ukrainan kansainvälisen kulttuurikeskuksen tarkoituksena on tehdä tunnetuksi ukrainalaista kulttuuria ja tutustuttaa suomalaisia Ukrainan historiaan, perinteisiin, kulttuuriin ja taiteisiin.

Konsertti alkaa klo 19.00 kaupungintalolla ja konsertin kesto on noin kaksi tuntia (kaksi 40 minuutin jaksoa ja väliaika). Lippuja myydään Netticketissä ja Studio Ticketissä Kauppakeskus Rewellissä. Lipun hinta 20 € ja eläkeläiset, opiskelijat sekä työttömät 15 €.

Konsertin tuoton ohjaamisesta hyväntekeväisyyteen vastaa Kalyna-yhdistys, jonka tavoitteena on tukea ukrainalaista kulttuuria ja perinteitä sekä edistää niiden tuntemusta. Lisäksi tavoitteena on lisätä yhteistyötä Suomen, Ukrainan ja heidän kansalaistensa välillä. Yhdistys toimittaa apua sodan runtelemaan Ukrainaan ja auttaa sotaa paenneita ja Suomeen saapuneita ukrainalaisia.