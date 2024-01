Maanalainen Kannusali on julkaissut kevään rouhean kulttuuritarjontansa

Kannusalissa kohtaavat laadukas livemusiikki, esitystaide ja yhteisöllisyys. Kevään aikana nautitaan rouheista keikoista ja koskettavista konserteista yli genrerajojen. Kohokohtia esiintyjäkaartissa ovat muun muassa Knipi Trio, Don Johnson Big Band ja Edu Kettunen. Huhtikuussa esiintymään saapuu The Hollies -yhtyeen kanssa maailmaa kiertänyt ja kotimaansa Ruotsin parhaaksi soul-laulajaksi tituleerattu Mikael Rickfors.

Indiemusiikin sanansaattajat Joni Ekman Group, Krypta, Ursus Factory, Knife Girl, The Holy, sekä Räjäyttäjät ja Kristiina keikkailevat kaikki Kannusalissa esittäen tuoretta vaihtoehtomusiikkiaan. Kannusalin lavalla nähdään myös liuta nuoria lahjakkuuksia Rosa Costen ja Sonian, sekä Arttu Lindemanin ja Heviteemun yhteisilloissa, sekä suurta suosioita nauttivan Jambo & bandin keikalla.

Metallimusiikin ystäville on luvassa muun muassa Mokoma-yhtyeen Annala & Saikkonen duon esiintyminen tammikuussa. Hiihtolomaviikolla maan alta jyrähtää 6 Feet Underground minifestarin merkeissä. Toista kertaa järjestettävässä tapahtumassa esiintyy niin raskaamman musiikin uusia tulokkaita kuin konkareita, kuten Brymir, Metsatöll ja Saruru. Kasarin Lapset -livepodcast illassa 10. huhtikuuta uppoudutaan puolestaan Children of Bodomin historiaan.

Kannusalin lavalla nähdään musiikin lisäksi viihteellisiä esityksiä ja esitystaiteen helmiä, kuten palkitun koreografin Sonya Lindforsin Something like this tanssiteos, sekä Fathi Ahmedin ja Meben stand up -showt. Helsinki Poetry Connection ja Matriarkaatti kutsuvat yleisöä osallistumaan Café Bar Luolassa järjestettävissä Open mic -illoissaan. Tammikuun lopussa koetaan ensimmäinen Lasten luolalauantai, suursuositun Skidit diskon merkeissä. Koko perheen riemukkaassa tapahtumassa tanssitaan DJ:n soittamien bängereiden tahtiin ja ihastellaan Espoon sirkus- ja teatterikoulun oppilaiden sirkusesityksiä.

Kutkuttavia lisäyksiä ohjelmaan on vielä luvassa. Nähdään maan alla!