Maailmanympäripurjehdus: suomalaisvenekunnat valmiina hurjamaineisen Kap Hornin kiertoon

Kun joulunvietto on takana ja eteläisen pallonpuoliskon kesä parhaimmillaan, valmistautuvat suomalaisvenekunnat jälleen täysvahvuisina pitkän ja vaativan purjehduksen etukäteen kovimpaan osuuteen.

Kap Horn horisontissa, turvallisuus takaraivossa

Galiana WithSecuren kippari Tapio Lehtinen katsoo sekä peruutuspeiliin että kristallipalloon palattuaan Uuden-Seelannin eteläisen saaren viinialueella viettämänsä loman jälkeen:

”Hienointa kilpailun tässä vaiheessa on tiimimme kehittyminen ja yhteen hitsautuminen kahden ensimmäisen osuuden aikana. Kap Hornia me tietysti kunnioitamme nöyrällä asenteella. Olisi hölmöä väittää, ettei tässä vaiheessa jokaisella kolmososuudelle sunnuntaina starttaavalla purjehtijalla olisi vähintään pieni amiraaliperhonen vatsan pohjalla. Täällä nekin tosin kasvavat suuriksi, mutta kyllä me lähdemme hyvällä ja luottavaisella fiiliksellä matkaan.”

Myös Spirit of Helsinki -veneen kippari Jussi Paavoseppä korostaa alkukisan aikana hankitun kokemuksen merkitystä ja tulevan osuuden vaativuutta:

”Olemme onnistuneet luomaan erittäin toimivan vahtijärjestelmän sekä pitäneet kiinni järjestelmällisestä tavasta tehdä asioita aina samalla metodilla. Tämä on auttanut myös myöhemmin miehistöön liittyneiden kasvamista osaksi tiimiä. Tulevan osuuden ehdoton ykkösteema on turvallisuus. Keulan osoittaessa Kap Horniin meidän on huolehdittava veneestä ja miehistöstä erityisellä huolella.”

Oppimiskäyrä edellä, riskejä välttäen

Kolmannen osuuden startti tapahtuu Aucklandista sunnuntaina 14.1., ja ensimmäisiä veneitä odotellaan Uruguayn Punta del Esteen helmikuun toisella viikolla.

Ocean Globe Race -kisan suurimpaan kokoluokkaan kuuluvan Spirit of Helsingin Paavosepällä on selkeä tavoite: ”Menestys kokonaiskilpailussa edellyttää meiltä osuusvoittoa, ja sitä lähdemme hakemaan. Haluamme toistaa avausosuudella jo saavuttamamme line honors -voiton, eli purjehtia maalilinjalle koko laivueen ensimmäisenä.”

Tapio Lehtisen ajatuksissa on jatkaa siitä mihin kilpailun nuorin venekunta laivueen vanhimmalla veneellä on tähän mennessä yltänyt.

”Pyrimme jatkamaan hyvää purjehdusta. Toiminta veneen kannella on jo nyt äärimmäisen ammattimaista ja turvallisuus on kaikkien selkäytimessä. Samaan aikaan vaadimme itseltämme paljon. Olemme kilpapurjehtijoita ja haluamme olla nopeita. Edellisellä osuudella meidän sijoitustamme verottivat harmilliset reitinvalintaan liittyneet tekijät", kertaa Lehtinen ja jatkaa:

"Väistimme pariin kertaan vaaralliseksi ennakoituja matalapaineita, mutta se osoittautui turhaksi. Myös pakollisen reittipisteen kiertäminen Australian eteläpuolella pudotti meitä melko paljon. Waypointia lähestyessämme ärjyvien nelikymppisten kova länsituuli ei puhaltanutkaan, vaan kääntyi koilliseen ja pakotti meidät kryssäämään kääntöpisteelle. Kiersimme merkkipisteen vielä reilulla marginaalilla, kun moni muu otti sijaintinsa arvioinnissa enemmän riskiä. Me voimme vaikuttaa vain omaan purjehdukseemme ja jatkamme samaan tyyliin. Riskejä ei oteta millään osa-alueella.”

Dronesta albatrossi

Galiana WithSecuren kakkososuuden kohokohtia olivat mieleenpainuvat kohtaamiset valaiden kanssa, lukuisat havainnot muista meren elävistä ja komeiden albatrossien seura kaukana yksinäisillä vesillä. Tasmanian sivuuttaminen aivan sen eteläkärkeä hipoen ja upeat dronekuvat näistä maisemista osuivat ajankohtaan, jolloin veneen vauhti oli parhaimmillaan ja sijoitus tasoituskilpailussa oli noussut kolmen kärkeen. Tasmanian jälkeen vauhti kuitenkin hidastui useampien korkeapaineiden sekä liian läntisen reitinvalinnan vuoksi. Dronekin jäi lopulta palaamatta veneeseen, mutta onneksi suurin osa osuudesta oli siihen mennessä jo kuvattu myös albatrossi-perspektiivistä.

Uusia kasvoja ja maisemia

Molemmat suomalaisista venekunnista ovat hyödyntäneet muutaman viikon pysähdystä Aucklandissa monin tavoin. Lehtinen kannusti nuorta miehistöään hakeutumaan eroon niin veneestä, kuin toisistaankin.

”Kyllä me taas ehdimme olla ihan riittävästi yhdessä. Välillä on hyvä vaihtaa maisemaa ja tutustua uusiin ihmisiin.”

Galiana WithSecuren miehistöä onkin nähty lomanvietossa muiden venekuntien nuorten purjehtijoiden seurassa. Monet ovat myös saaneet seuraa perheistään, jotka ovat matkustaneet Suomen kylmästä talvesta Uuden-Seelannin kesään.

Jussi Paavoseppä vietti joulua Suomessa vaimonsa ja pienten lastensa kanssa. Paluu Aucklandiin tapahtui reilu viikko ennen kolmannen osuuden lähtöä. Nyt hyvin levänneet ja vaihtelun merkeissä virkistäytyneet purjehtijat ovat taas veneidensä kimpussa tekemässä viimeisiä valmisteluja ja muun muassa mittavia muonitussuunnitelmia jopa kuuden viikon purjehdukselle.

Samaa reittiä erilaisella konseptilla

Miehistöjen kokoonpanojen osalta suomalaisilla on varsin erilainen tilanne. Spirit of Helsingin konsepti on alusta alkaen pitänyt sisällään monia tiimivaihdoksia ja myös Uuteen-Seelantiin saapui peräti seitsemän uutta tiiminjäsentä. Kaikkiaan venekunta lähtee kolmososuudelle 14-henkisellä kokoonpanolla, josta löytyy kaksi Kap Hornin kiertäjää: Ville Valtonen liittyy uutena turkulaisvahvistuksena mukaan Uudesta-Seelannista, kun taas brittivahvistus Ian Herbert-Jones on purjehtinut koko kilpailun veneen vahvuudessa.

Galiana WithSecuren kohdalla muutoksia tiimiin ei ole tiedossa.

”Tietääkseni kaikki ovat palanneet Aucklandiin, eli samalla porukalla jatketaan”, naurahtaa Tapio Lehtinen.

Molemmissa suomalaisveneissä ajetaan kolmen vahdin järjestelmällä, mikä antaa leppoisampina päivinä mukavasti aikaa lepoon. Tarvittaessa kannelle saadaan nopealla varoituksella 2/3 kokoonpanosta. Vapaavahdin lepoa ei herkästi häiritä, sillä pitkässä kilpailussa tiimin ajaminen loppuun voisi olla kohtalokasta ja manöövereihin ei kannata muutenkaan tuoda liikaa tekijöitä.

”Merellä on parempi pitää kiinni opituista tavoista ja rutiineista”, vakuuttaa Lehtinen.

Tuloslistalla ylöspäin – italialaisille mojovat aikasakot

Jussi Paavosepän tapaan myös Galiana WithSecuren tiimin ajatuksissa on nousu tuloslistalla.

”Revanssihenkeä on ilmassa, sillä edelliseltä osuudelta jäi kyllä hieman hampaankoloon. Me kuitenkin haluamme näyttää vesillä mihin pystymme. Sääntörikkeet ja kisakumppanien niistä saamat aikasakot eivät tietenkään ole kenenkään kannalta toivottuja tai mieluisia”, pohtii Tapio Lehtinen.

Tasoituskilpailua kahden osuuden jälkeen johtanut italialaisvene Translated9 sai purjeiden luvattomasta korjauttamisesta 72 tuntia aikasakkoja ja väärästä todistuksesta lisäksi 100 tuntia ns. ehdollista kilpailun sunnuntaina alkavalle kolmannelle osuudelle. Myös veneen kapteeni Vittorio Malingri jätti tehtävänsä. Italialaisten sääntörikkomus voi parantaa suomalaisveneiden asemaa tuloslistalla. Amerikkalaisvene Godspeed on keskeyttänyt kilpailun.

Tapio Lehtinen ja Jussi Paavoseppä ovat median haastateltavissa perjantaina ja lauantaina 12. ja 13. tammikuuta. Haastattelupyynnöt Aucklandiin sähköpostitse pia.gronblom@gmail.com.

Galiana WithSecuren viikottaisia radioyhteysraportteja on mahdollista seurata Tapio Lehtinen Sailing -FB-sivuilta.