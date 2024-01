SDP:n Paula Werning: Kouvolan yöpäivystyksestä luopumiselle ei ole veden pitäviä perusteita

SDP:n Filatov: Assi-sairaalan tulee olla vahva jatkossakin! 11.1.2024 13:55:44 EET | Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriön virkamiestyöryhmän on valmistellut ehdotuksen sairaaloiden ja ympärivuorokautisten päivystysten työnjaon kehittämisestä. (Lue sairaalaverkon karsimiseksi.) Työryhmä ehdottaa sairaaloiden palveluprofiilin muuttamista. Keskussairaaloiden määrä olisi tulevaisuudessa 5–8 eli selvästi nykyistä vähemmän. Työryhmän esitys perustuu arvioon minkä verran työvoimaa on tulevaisuudessa käytettävissä. Digiteknologia, työnjaon uudelleenohjaus, ennakoiva terveydenhuolto ja muut päivystystarpeen vähentämiseen vaikuttavat tekijät vaikuttavat keskussairaaloiden lopulliseen määrään. Ajattelen, että keskittämisesitys itseasiassa heikentää monella alueella työvoiman saatavuutta. Jos alueen sairaalan toiminnot ovat epämääräisen heikentämisuhan alla, tilanne ohjaa työvoimaa keskuksiin. Esitys on varsin keskeneräinen. Hintalappu ja todellinen arvio työvoiman saatavuudesta eri alueilla on hatara. Lisäksi esitys tuo suurta huolta ihmisille, koska epävarmana aikana huoli omasta toi