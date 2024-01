SDP:n Johan Kvarnström: Hallituksen on kannettava vastuunsa ja hylättävä työryhmän ehdotus päivystävien sairaaloiden määrän rajusta vähentämisestä

- Esimerkiksi, on selvää, että Uudellamaalla ei ole liikaa synnytyssairaaloita, pikemminkin päinvastoin. Työryhmän ehdotus on yksipuolinen, ja siinä korostetaan, että painopiste on melko kapea. Poliitikkojen on kannettava vastuu kokonaisuudesta. Siksi on tärkeää, että työryhmän asettanut hallitus perääntyy säästövaatimuksistaan ja antaa jo aloittaneille hyvinvointialueille mahdollisuuden toteuttaa sote-uudistuksen tavoitteita painottaen enemmän perusterveydenhuoltoa, Kvarnström sanoo.

Hän korostaa myös, ettei pula erikoistuneesta terveydenhuoltohenkilöstöstä ole ikuinen totuus vaan haaste, joka voidaan ratkaista.

- Koulutus on tietenkin keskeinen osa ratkaisua. Toinen on maahanmuutto, ja tältä osin hallituksen linjaukset vain pahentavat ongelmaa huomattavasti. Maahanmuuttopolitiikkaa kiristetään joka suuntaan kuten perussuomalaiset toivovat, ja Suomi luisuu yhä kielteisimmin maahanmuuttoon suhtautuvaksi maaksi. Ilman maahanmuuttoa väestörakenteen haasteet kasvavat kuitenkin niin suuriksi, että keskittäminen tulee ennemmin tai myöhemmin vastaan.

Keskustelussa tuodaan esiin myös Raaseporin yleislääkäripäivystystä koskevia uhkia. Kvarnström huomauttaa, että tämänkaltaiset päivystykset eivät sido suurta määrää henkilökuntaa.

- Päinvastoin nämä ovat juuri sellaisia lähipalveluina annettavia palveluja, joita ei voida keskittää.

Seuraavaksi ministeriö kokoaa laajemman aineiston, jonka pohjalta hallituksen mahdolliset lakiesitykset tehdään.

- Hallituksen on katsottava kokonaisuutta, turvattava lähipalvelut, puututtava henkilöstöpulaan ja uskallettava satsata hoitoon riittävästi. Ongelmat ei katoa säästämällä ja keskittämällä, päättää Kvarnström.