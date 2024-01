Taru Viinikaisen ja Silja-Maria Wihersaaren saturomaani Saapastalon Aurora ja pelkojen pelko voitti Arvid Lydecken -palkinnon

Tiedote: WSOY:n kevään 2024 kirjat on julkistettu 14.11.2023 10:00:00 EET | Tiedote

Kotimainen kaunokirjallisuus Tommi Kinnusen Kaarna on tiheätunnelmainen romaani naisten sodasta, luopumisen vaikeudesta ja siitä, kuinka kuoleman läheisyys muuttaa ihmistä. Kinnusen esikoisromaanin Neljäntienristeyksen juhlapainos juhlistaa 10-vuotiasta modernia klassikkoa. Teoksen esipuheen on kirjoittanut kustantaja Anna-Riikka Carlson. Irene Kajon esikoisromaani Yhdellä meistä on kokemus epäasiallisesta kohtelusta kuvaa taidemaailmassa koettua hyväksikäyttö- ja väkivaltatapausta. Vy Tramin Stigma on tragikoominen sukupolviromaani itsensä määrittelemisestä. Nelly Juulia Kärkkäisen ja Gitta Oksasen Läpimeno on koskettava romaani tahattomasta lapsettomuudesta sekä äidin ja tyttären yhteisestä matkasta. Katja Kaukosen Pitkä ikävä on romaani avioliitosta ja linnoitussaaresta, joka yhdistää ja erottaa. Anne-Maria Latikan Valonkehrääjä on lumoavan kaunis romaani sukupolvet ylittävän trauman vallasta. Sinikka Vuolan Myrskyn anatomia on rikas, ajaton ja monitulkintainen romaani tyhjyydestä,