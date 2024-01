Europarlamentaarikot Hautala ja Niinistö: Suomen on tuettava Israelin Gazaan kohdistaman hyökkäyksen tutkimista kansainvälisessa tuomioistuimessa

Etelä-Afrikka on nostanut kanteen Israelia vastaan YK:n vuoden 1948 joukkotuhontaa koskevan sopimuksen rikkomuksista sen perusteella, että hyökkäystä voi pitää kansanmurhan kaltaisena.

Hautala ja Niinistö kannattavat asian tutkimista perusteellisesti tuomioistuimessa.

- Terroristijärjestö Hamasin terroriteot lokakuun alussa Israelissa olivat hirvittäviä, mutta yksi rikos ei oikeuta toista. Israelin hallitus on menettänyt kansainvälisen yhteisön tukea ja sympatiaa käynnistämällä Gazan alueelle sotilaallisen hyökkäyksen tavalla, joka on aiheuttanut kymmenien tuhansien siviilien kuoleman. Gazassa on arvioitu kuolleen jo lähes 10 000 lasta. Valtaosa alueen 2,4 miljoonasta asukkaasta on joutunut pakenemaan kodistaan, ja lääkkeiden, ruuan, puhtaan veden ja sähkön saatavuus on vaarantunut. Etelä-Afrikan kanne kansainväliseen tuomioistuimeen on sikälikin tärkeä, että se esittää tuomioistuinta velvoittamaan Israelia lopettamaan välittömästi siviilien henkeä uhkaavan hyökkäyksensä. Siviilien henkien pelastamiseksi nopea ja pysyvä tulitauko on nyt tarpeen, Ville Niinistö korostaa.

Europarlamentaarikot korostavat sitä, kuinka valtioiden on noudatettava toiminnassaan kansainvälistä oikeutta ja tekemiään sopimuksia. Sillä turvataan ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion tulevaisuus kansainvälisessä järjestelmässä laajemminkin. Vaikka YK:n kansainvälisellä tuomioistuimella ei ole suoria välineitä pakottaa Israelia noudattamaan sen päätöstä, on Suomen ja EU:n osaltaan varmistettava päätösten noudattaminen.

- Etelä-Afrikan kanne on hyvin perusteltu, ja se käy läpi Israelin toimia osana konfliktin laajempaa historiaa. Kanne on kylmäävää luettavaa. Tuomioistuimella on kaikki syyt tutkia Israelin toimet YK:n joukkotuhontasopimuksen epäiltynä rikkomuksena. Kansanmurhia ja joukkotuhontaa koskeva YK:n sopimus on syntynyt ehkäisemään ennalta sitä, että valtiot eivät voi vaarantaa kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuksia missään tilanteessa. Väestö- tai kansanryhmien välisiä jännitteitä on voitava ratkaista muilla tavoin. Etelä-Afrikan kanne kansainvälisessä tuomioistuimessa voisi palauttaa rauhanprosessin, jossa EU:lla on merkittävä mahdollisuus edistää kahden valtion ratkaisua, Heidi Hautala painottaa.