Espoon tuomiokirkon kellot vaikenevat kuukaudeksi huoltotöiden vuoksi

Tuomiokirkon kellotapulin kolmen kellon kannatinrakenteita uusitaan. Kannatinhirret ovat lahonneet mm. hirsille aikojen saatossa valuneen laakerirasvan sekä ulkoilman jatkuvan kosteusrasituksen vuoksi. Myös kellojen vanhat puuakselit joudutaan uusimaan lahovaurioiden vuoksi. Nykyiset rakenteet ovat kestäneet 1700-luvulta saakka – hirsiin etsitään nyt vastaava materiaali, joka kestää jälleen satoja vuosia. Museovirasto on tietoinen korjauksista.



Samassa yhteydessä kelloihin vaihdetaan myös sopivamman kokoiset kielet. Kellot itsessään ovat korjaajan mukaan lähes ikuiset, kun kielet ja kiinnitystavat ovat oikeat.



Kirkonkellojen sointia ohjaa sähköinen järjestelmä. Remontissa korjataan myös sen asennuksia.



Korjausten aikana tuomiokirkossa pidettävissä tilaisuuksissa, messuissa, häissä, kasteissa ja hautajaisissa, ei voida soittaa kelloja. Maanantai-iltapäivisin kello neljältä soivat muistokellot soitetaan korjausten aikana Suvelan kappelista.



Espoon tuomiokirkon kellotapulissa on kolme kelloa. Iso kello painaa noin 720 kiloa, keskikello 155 kiloa ja pieni kello 85 kiloa. Kellojen painot ilmoitetaan valetun kellon mukaan. Paino ei sisällä kellon kieltä, joka on noin kolme prosenttia kellon painosta. Rakenteille painoa tuovat myös soittokoneisto ja kiinnitysosat. Esimerkiksi iso kello painaa akselin ja kielen kanssa noin 1150 kiloa. Lisäksi soittotapa vaikuttaa. Tuomiokirkon kelloissa on sekä läppäys- että keinumekanismi.