Tiedotustilaisuus pe 26.1. klo 10: Chen Jiagangin valokuvanäyttely ja Nuutti Koskisen videoinstallaatio Salon taidemuseo Veturitallissa

Salon taidemuseo Veturitallin kevään näyttelyitä yhdistää kosketus luontoon

Tammikuun lopulla avattavissa näyttelyissä korostuu ihmisen luontosuhde ja toisaalta elintapamme jättämä jälki ympäristöön.

Valokuvaaja Chen Jiagangin kuvissa yhdistyvät hypnoottisiksi kuvaelmiksi kiinalainen maaseutu, miljoonakaupunkien tehtaat ja torit, teollinen arkkitehtuuri sekä asetelmalliset ihmishahmot. Suuret valokuvat avaavat laajoja maisemia, joissa näkyvät erityislaatuisen luonnon valtavat mittasuhteet ja samalla ihmisen sinne jättämä kädenjälki. Rikkaat luonnonvarat ja maan valtava väestömäärä ovat mahdollistaneet Kiinan nopean talouskasvun. Samalla ne ovat luoneet tuotannon ja kuluttamisen noidankehän, suuret tehtaat tuottavat lisää tavaraa. Chenin teoksista välittyy pohdinta historian suhteesta nykyhetkeen ja sen kautta huoli tulevaisuudesta.

Chonqingissä 1962 syntynyt Chen tuli tunnetuksi 2000-luvun ensivuosikymmenellä valokuvaajana sarjallaan Third Front, joka kuvaa Kiinan raskaan teollisuuden rakennemuutosta maaseudulla. Kiinan ja Venäjän suhteiden jäädyttyä 1960-luvulla Mao Zedong päätti siirtää suurimman osan koillisprovinsseissa ja rannikolla sijainneista suurista teollisuuslaitoksista ja armeijan komplekseista suojaan Sichuanin maakunnan eristyneille ja vuoristoalueille. Miljoonat työntekijät seurasivat tuotantolaitoksia, uusia valtavia asutusalueita syntyi kuin sieniä sateella. Näin tapahtui yksi 1900-luvun suurimmista väestön siirtymistä. Teollisuuden muuttokampanjasta, Kolmannesta rintamasta, (Third Front) tuli samalla Kiinan kansantasavallan teollisuuden keskus ja kansallisen yhtenäisyyden symboli. Poliittisen maailmantilanteen lientyessä ja 1980-luvulla alkaneen valtionyritysten uudistuksen jälkeen monet Kolmannen rintaman tehtaat menivät konkurssiin, rakennukset hylättiin ja kaupungit tyhjenivät. Teossarjaansa varten Chen vieraili hylätyissä kylissä ja autioituneissa tehtaissa useaan otteeseen kuvaten teollisuuden joutomaita. Teokset dokumentoivat oivallisesti suurisuuntaisen kehitysaatteen vaikutusta yhteiskuntaan.

Ihmisen ja luonnon välisen vuorovaikutuksen kuvaaminen on sittemmin jatkunut teossarjoilla, jotka käsittelevät mm. teollista massatuotantoa, pilvenpiirtäjien varjostamia elintiloja miljoonakaupungeissa, suuria patoalueita ja ilmansaasteiden sumentamia maisemia. Chenin kuvaamat maisemat ja interiöörit muistuttavat suuria lavastettuja näyttämöitä. Taiteilijan teosten sävyt ovat haaleita ja liikkeet pysähtyneitä, mikä luo romanttisen ja unenomaisen tunnelman. Monumentaalisten, hylättyjen raunioiden ja teollisuuden jättömaiden joukkoon Chen sijoittaa aavemaisia ihmishahmoja, jotka muistuttavat työntekijöistä, jotka työnsä menetettyään lähetettiin takaisin kotiin aloittamaan elämänsä alusta. Toisinaan kuviin on sijoitettu nainen tai nuori tyttö, joka on usein pukeutunut Qipaoon. Naishahmot ovat symbolisia ja viittaavat Kiinan historiaan. He ovat tarkasti paikoilleen aseteltuja ja monet heistä katsovat suoraan kameraan. Näennäisesti paikallaan oleva hetki ei ole kuitenkaan pysähtynyt, sillä niin ihmiset, vuoden- kuin vuorokaudenajat liikkuvat ja muuttuvat. Monikerroksiset kuvat ovat kuin nykypäivän Kiina pienoiskoossa.

Alun perin arkkitehdiksi kouluttautunut Chen Jiagang asuu ja työskentelee Pekingissä. Hänen valokuvateoksiaan on nähty yksityis- että ryhmänäyttelyissä eri puolilla maailmaa niin Aasiassa, Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin. Hänen teoksiaan on suurten museoiden kuten esim. New Yorkin MoMAn ja Los Angelesin LACMAn kokoelmissa.

Samaan aikaan Veturitallin Galleria Sivuraide esittää kuvataiteilija Nuutti Koskisen (s. 1975) kaksikanavaisen videoinstallaation Primaarisukkessio (2023), joka kertoo saaristoluonnon ja ihmisen välisestä suhteesta. Videoteos käsittelee luonnon esittämisen, kokemisen ja muokkaamisen infrastruktuuria.

Primaarisukkessio tuo esille niitä arvojärjestelmiä, jota ohjaavat tapaamme kokea, muokata ja arvottaa ympäristöämme. Saaristo on esimerkki kansallismaisemasta, jossa nykyihmisen vaikutus ja luonnon oma historia muodostavat keskenään osin yhteensopimattomia, mutta osin myös toisilleen näkymättömiä kerroksia. Koskinen on kiinnostunut siitä, mistä palasista luontosuhteemme rakentuu ja mikä suhteen muotoutumiseen vaikuttaa.

Salon taidemuseo Veturitalli 27.1.–28.4.2024 / CHEN JIAGANG

Galleria Sivuraide 27.1.–28.4.2024 / Nuutti Koskinen: Primaarisukkessio

Nuutti Koskisen kotisivu https://nuuttikoskinen.com/

Chen Jiagangin näyttely on toteutettu yhteistyössä Galleria Contemporary by Angela Lin kanssa https://www.cbal.com.hk/

