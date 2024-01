Osta influensseri netistä - Natalia Salmela avasi Suomen ensimmäisen vaikuttajakampanjoita myyvän verkkokaupan

Yksi Suomen pitkäaikaisimmista somevaikuttajista Natalia Salmela on avannut omia mediakampanjoita myyvän verkkokaupan (https://wtd.verkkokurssitehdas.fi/). Verkkokaupasta voi ostaa blogiyhteistyön, Instagram- ja TikTok-kampanjoiden lisäksi myös Salmelan tapahtumaesiintymisen, videotervehdyksen sekä henkilökohtaista sparrausta. Tuotteet on listattu verkkokauppaan hintoineen ja tavoittavuuksineen. Esimerkiksi Instagram-yhteistyö maksaa 3500 euroa ja TikTok-kampanja 1800 euroa. Hintoihin lisätään alv 24 %.

-Olen urani varrella ollut mukana pyörittämässä niin skeittikenkiä kuin seinäkalentereita myyviä verkkokauppoja. Viime kesänä avasin omia kurssejani myyvän verkkokaupan ja se on ylittänyt projektille asettamani tavoitteet. Juuri ennen joulua keksin, että miksen voisi myydä verkkokaupassa muitakin tarjoamiani palveluita. Alustakin oli jo valmiina, Salmela taustoittaa.



Verkkokauppoja on totuttu käyttämään etenkin kuluttajamyynnissä ja niiden suosio räjähti pandemian aikana. B2B-tuotteita verkkokaupoista myydään harvemmin. Salmelan mukaan tämä on Suomen ensimmäinen vaikuttajayhteistöitä myyvä verkkokauppa.



-Olen blogannut vuodesta 2011 lähtien eli kohta 13 vuotta. Yhtä kauan seuraajia ja mediaa on kiinnostanut vaikuttajien tulot ja hinnat. Aikaisemmin muun muassa yksinoikeudelliset sopimukset mediatalojen ja vaikuttaja-agentuurien kanssa ovat estäneet hintojen kertomisen julkisesti. Tänä päivänä valtaosa suosituimmista vaikuttajista toimii yrittäjinä, joten hintojen julkistamiselle ei yleensä ole muita esteitä kuin vaikuttajan oma toive, Salmela avaa.



Salmela on tullut tunnetuksi avoimesta rahapuheestaan. Hän on kertonut Vuoden sijoitustekona palkitussa, Jasmin Hamidin kanssa juontamassaan Mamma Betalar -podcastissaan sekä somekanavissaan mm. yrityksensä tunnusluvut, henkilökohtaiset tulonsa, asuntolainojensa euromäärän sekä sijoitussalkkunsa suuruuden. Avoin rahapuhe edustaa vaikuttaja-alan viime vuosien trendiä, joka kulkee käsi kädessä laajemman sijoittamisinnostuksen kanssa. Etenkin nuorempien naisten kohderyhmässä sijoittamisesta ja rahasta on tullut hyväksyttävä teema kahvipöytäkeskustelulle.



-Yhteistöiden hinnoitteluni ei ole enää vuosiin ollut salaista tietoa, vaan hinnat mediakortteineen jokainen kysyjä on saanut aina pyydettäessä. Lisäksi olen auttanut muita vaikuttajia oman hinnoittelunsa kanssa. Vaikuttajista valtaosa on yksinyrittäjiä, eikä somen osalta ole olemassa mitään palkkiotaulukkoa tai minimipalkkaa. Etenkin aloittelevat ja nuoret vaikuttajat ovat kokemukseni mukaan ihan hukassa paljonko esimerkiksi TikTok-videosta voi pyytää ja mitä kaikkea yhteistyön olisi hyvä sisältää, Salmela kertoo.



Suomessa vaikuttajien palkkiot koostuvat tänä päivänä valtaosin yritysten kanssa toteutettavista someyhteistöistä. Lisäksi tuloja kertyy mm. sisällöntuotannosta yritysten omiin kanaviin, mainosoikeuksista, esiintymisistä tapahtumissa ja etenevissä määrin myös maksumuurin takana olevan sisällön tilauspalkkioista. Vuosien varrella ansaintakeinot ovat vaihdelleet kanavien toiminnallisuuksien mukaan. Salmelan mukaan esimerkiksi affiliate-myyntikomissiot sekä mainosbannereista kertyvät tulot ovat vähentäneet merkitystään takavuosista.



-Henkilöbrändillä on yhä suurempi painoarvo palkkioiden suuruuden näkökulmasta. Monesta somevaikuttajasta on kasvanut perinteisen median julkkis ja julkkikset sekä urheilijat puolestaan ovat ottaneet haltuun somemaailman ansaintakeinot. Esimerkiksi Ronaldon on uutisoitu tienaavan enemmän Instagram-tilillään kuin jalkapallolla, Salmela toteaa.



Vaikuttajamarkkinointi on ollut jo pitkään vahvassa kasvussa ja yhtä useampi yritys hyödyntää somevaikuttajia osana markkinointiaan. IAB Finlandin mukaan vaikuttajamarkkinointi kasvoi vuonna 2022 lähes 20 % ja sen arvo oli 52,5 miljoonaa euroa.



Nuoremmille naisille suunnatut tuotteet ja palvelut ovat olleet jo pitkään näkyvästi esillä vaikuttajien somekanavissa. Etenkin muodin, kauneuden, hyvinvoinnin, matkailun ja ruoan toimialojen yritykset ovat ottaneet vaikuttajamarkkinoinnin osaksi markkinointistrategiaansa. Salmela toivoo, että verkkokauppansa lanseerauksen myötä yhä useampi toimija harkitsee vaikuttajayhteistyötä markkinointikeinonaan.



-Viime aikoina myös perinteisemmät toimialat, kuten rakentaminen, pankki- ja vakuutussektori sekä autoala on hyödyntänyt vaikuttajia. Omien kanavieni kautta olen myynyt tuloksellisesti niin uudisasuntoja kuin henkivakuutuksiakin. Someyhteistöiden verkkokauppani on tarkoitettu etenkin sellaisille toimijoille, joille vaikuttajatekeminen on vierasta. Helposti yhdellä silmäyksellä näkee mitä kaikkea rahalla saa, Salmela kertoo.



Aikaisemmin Salmela on toiminut vaikuttajamarkkinoinnin parissa mediatalossa ja markkinointiviestintätoimistoissa. Verkkokaupallaan Salmela haluaa edistää vaikuttaja-alaa ruohonjuuritasolta käsin.



-Alalla toimii paljon nuoria naisia. Ikuinen missioni on parantaa naisten taloudellista tasa-arvoa ja asemaa yhteiskunnassa. Jokainen uudistus, joka ajaa alaa eteenpäin on tervetullut – etenkin vallitsevassa, kiristyneessä markkinatilanteessa.



Tulevaisuudessa Salmela harkitsee verkkokaupan laajentamista koskemaan myös muita somevaikuttajia.



-Kiireisten markkinointisuunnittelijoiden arkea taatusti helpottaisi yksi kauppapaikka, josta näkisi kerralla suosituimpien vaikuttajien palkkiot ja tavoittavuudet. Vähän kuin influenssereiden kauppahalli, Salmela naurahtaa.

Natalia Salmelan verkkokauppa: https://wtd.verkkokurssitehdas.fi/