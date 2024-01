Osuuskauppa Suur-Savon osuuskauppavaalien ehdokasasettelu alkaa - osuuskaupan tehtävänä luoda alueelle yhteistä hyvää

- Osuustoiminnan ytimessä on, paitsi isojen yhteiskunnallisten haasteiden, erityisesti arjen ongelmakohtien ratkominen. Me Osuuskauppa Suur-Savossa tunnemme hyvin paikallista arkea ja haluamme missiomme mukaisesti tehdä Etelä-Savosta paremman paikan elää. Tätä varten haluamme kuulla asiakasomistajiamme, joiden viestinviejänä valittava edustajisto tulee toimimaan, toimitusjohtaja, kauppaneuvos Ari Miettinen kertoo.

Osuuskaupan tehtävänä on tuottaa palveluja ja etuja asiakasomistajilleen. Osuustoiminnassa taloudellisten näkökulmien lisäksi päätöksentekoa ohjaavat myös muut intressit, kuten yhteisöllisyys, arvot tai vaikkapa kulttuuri. Edustajisto tukee asiakkaiden omistamaa osuuskauppaa sen tehtävässä.

- Edustajistossa toimivalle tärkeintä on intohimo oman asuinympäristönsä kehittämiseen ja näkemys siitä, miten osuuskauppa voisi olla oman toimintansa kautta tekemässä Etelä-Savosta parempaa paikkaa elää, Miettinen sanoo.

Osuuskaupan vaaleissa ehdokkaaksi voi asettua henkilö, joka on hyväksytty osuuskaupan jäseneksi vaalivuotta edeltäneen vuoden loppuun mennessä, on maksanut osuusmaksun, on täysivaltainen ja asuu jäsenalueella.

Jäsenellä on todellista valtaa

S-ryhmän alueosuuskaupat ovat asiakkaidensa omistamia yrityksiä, joiden päätöksentekoon osuuskaupan jäsenet voivat ottaa monella tapaa osaa. Jäseniä osuuskaupoissa edustaa edustajisto, joka valitaan vaaleilla osuuskaupan asiakasomistajista joka neljäs vuosi.

Edustajisto muun muassa päättää osuuskaupan säännöistä, vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja päättää ylijäämän käytöstä sekä valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Lisäksi edustajiston jäsenet voivat tehdä hallitukselle aloitteita osuuskaupan toimialaan liittyvistä asioista.

- Edustajistossa on keskusteltu muun muassa vastuullisuudesta ja ympäristönäkökulmista, osuuskaupan roolista työllistäjänä, lähituottajien merkityksestä ja paikallisen elinvoimaisuuden edistämisestä, kertoo talousjohtaja Heikki Siira.

Näin vaalit etenevät

Osuuskaupan ehdokasasettelu alkaa 15.1. ja jatkuu 28.1. saakka. Osuuskaupan vaalisivuille suursavo.fi/vaalit on koottu helpot ohjeet ehdokkaaksi ryhtymiseen.

Osuuskauppa Suur-Savon vaalien ehdokaslistat julkistetaan 16.2.2024. Äänestäminen toteutetaan kahdessa eri vaiheessa: sähköinen äänestys 16.-25.2.2024 ja postiäänestys 18.-27.3.2024.

Osuuskaupan edustajistoon valitaan yhteensä 48 jäsentä. Vaalien tulos julkistetaan 11.4.2024.

Vaalissa äänioikeutettuja ovat kaikki ennen vaalivuoden alkua jäseniksi hyväksytyt ja 15 vuotta täyttäneet osuuskaupan jäsenet.