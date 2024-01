Hyvät työt johtavat Vaasaan – osaajia houkutellaan Vaasan seudulle yhteistyössä

Noin kuukauden kestävä kampanja suunnataan pääkaupunkiseudulle ja määrättyihin kaupunkeihin Suomessa, joissa on yritysten tarvitsemaa osaamista. Vaasan kaupungin lisäksi uramahdollisuuksistaan kertovat ABB, Crimppi, Danfoss, Hitachi Energy, Isoplus ja VEO.

– Tiedämme, että vähemmän sitoumuksia omaavat nuoret aikuiset muuttavat helpommin kuin esimerkiksi omakotitalonsa jo rakentaneet ja perheen perustaneet. Siksi kampanja kohdistetaan 23–40-vuotiaisiin, kertoo VASEKin markkinointipäällikkö Mari Kattelus.

Kampanja toteutetaan pääasiassa sosiaalisen median kanavissa sekä suoratoistopalveluissa. Tämän lisäksi kampanja näkyy ulkomainoksissa ja joukkoliikenteen diginäytöillä sekä elokuvateattereiden mainoksissa.

Erottautuminen muista kaupungeista ja kunnista Suomessa ei ole kovin helppoa, koska monet voivat kertoa samoista vahvuuksista: lyhyistä työmatkoista, luonnonläheisyydestä, ruuhkattomuudesta, laadukkaista palveluista, monipuolisista harrastusmahdollisuuksista.

– On löydettävä asioita, mitä muualla ei ole tarjota. Merkityksellinen työ on nuorille tärkeää. Juuri näitä töitä Vaasan seudun energia-alan yrityksissä on tarjolla. Monissa tehdään innovaatioita vihreän siirtymän edistämiseksi, kertoo Kattelus.

– Vaasa erottuu muista kaupungeista myös siinä, että täällä on asukkaiden onnellisuus nostettu yhdeksi strategisista päätavoitteista. Tämä viesti ja teot onnellisuuden lisäämiseksi ovat herättäneet huomiota ja näkyneet muun muassa kaupungin rekrytoinneissa positiivisesti sekä tuoneet Vaasalle kansainvälistä huomiota esimerkiksi Belgian ja Norjan medioissa, kertoo viestintä- ja markkinointijohtaja Leena Forsén.

Hyvät työt johtavat Vaasaan

Kampanjoiden viestit ovat useana vuonna perustuneet juuri onnellisuuden edistämiseen. Viime vuonna rekrytointikampanjan viestinä oli vaasalaisen työelämän sallivuus ja inhimillisyys. Tämän vuoden kärkenä on hyvien tekojen ja hyvien töiden tekeminen.

– Alueen yrityksissä tehdään isompia ja pienempiä hyviä tekoja: ilmastolle, työyhteisölle, työkaverille, uusille työntekijöille, yhteiskunnalle ja luonnolle. Vastuullisuus on tärkeä arvo yrityksissä, ja tämä tuo merkityksellisyyttä omaan työhön. Tätä viestiä tuomme yhdessä esiin ja uskomme, että se osuu nuorten arvomaailmaan vahvasti, kertoo Kattelus.

– Vaasassa on meneillään kaupungin luotsaama hyvien tekojen vuosi, jossa asukkaita, yhdistyksiä ja yrityksiä kannustetaan tekemään hyviä tekoja läheisille, tuntemattomille ja luonnolle. Hyvien tekojen tekeminen lisää onnellisuutta, joten sillä on vaikutusta ihmisten hyvinvointiin. Ja jos työyhteisössä tehdään hyviä tekoja, se luontevasti lisää myös työhyvinvointia, kertoo Forsén.

Kampanja tehdään suomeksi ja englanniksi

Kolmen vuoden välein tehtävän imagotutkimuksen mukaan ruotsinkieliset tuntevat Vaasaa paremmin kuin suomenkieliset ja he ovat halukkaampia muuttamaan Vaasaan.

– Kampanja tehdään suomeksi, koska tiedämme, että suomenkielisille kaupunki ei ole niin tuttu ja jos kaupunkia ei tunneta, myös kynnys katsoa vapaita työpaikkoja on suurempi. Kampanjavideon kielenä on englanti, koska se sopii videon elokuvamaiseen etsivätyyliin ja tuo esiin kaupungin ja yritysten kansainvälisyyttä, sanoo Kattelus.

Imagotutkimuksesta on myös tullut esiin, että ylipäätään Vaasa on suurimmalle osalle suomalaisista melko tuntematon kaupunki. Siksi on erittäin tärkeää, että yhdessä nostamme esiin Vaasan vahvuuksia: mahdollisuuksia onnelliseen elämään lähellä merta ja ainutlaatuista luontoa, elämyksiä kaikille aisteille, kulttuuria, liikuntaa, kansainvälistä ilmapiiriä ja merkityksellisiä työtehtäviä.

– Vaasan vahvuuksista kertominen on meidän kaikkien Vaasan seudun asukkaiden tehtävä. Kampanjoiden avulla saadaan näkyvyyttä ja lisätään vetovoimaa, mutta tärkeintä on jokaisen Vaasassa ja seudulla asuvan panos yhteiseen tarinaan ja yhteisen viestin jakamiseen. Esimerkiksi nyt voi osallistua tähän kampanjaan jakamalla kampanjavideota omilla somekanavillaan ja kertoa, miten hyvät työt tai hyvät teot näkyvät omassa elämässä, kannustaa Forsén.