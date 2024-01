Kangasalan kesäteatteri jatkaa uudistumistaan monipuolisen ohjelmiston kera

Kangasala aloittaa talouden tasapainotusohjelman valmistelun 19.12.2023 10:40:00 EET | Tiedote

Kangasalan pitkäjänteisesti tasapainossa ollut talous on kääntynyt voimakkaasti alijäämäiseksi. Taustalla on kuntien rahoituspohjan muuttuminen ja useat kaupungin omista toimista riippumattomat syyt. Vuoden 2024 talousarvion valmistelun lähtökohdat erosivat merkittävästi aiempien vuosien tilanteesta: Valtionosuudet vähenivät 6 miljoonaa euroa, edellisen verovuosien ”verohäntien” poistuminen aiheutti 4 miljoonan euron tulojen vähenemän, uusista valtakunnallista virka- ja työehtosopimuksista ja vakansseista aiheutui n. 6 miljoonan euron kustannusten nousu, inflaatio lisäsi kustannuksia yli 2 miljoonaa euroa ja hyvinvointialueuudistukseen liittyvä tasausmaksu heikentää taloutta miljoonalla eurolla. Huolimatta siitä, että talousarvioon sisältyy 2,5 miljoonan euron talous- ja tuottavuusohjelma, on talousarvio 11,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Taloussuunnittelukausi on muodostumassa tätäkin alijäämäisemmäksi. Talouden tasapainottaminen on välttämätöntä. Kangasalan kaupunki on aloittanut uud