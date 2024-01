Parhaat jäljellä – Salibandyn Suomen Cupin mestaruudet ratkotaan Lahdessa

Miesten Suomen Cupin välieräparit ovat Nokian KrP – Happee ja TPS – SPV. Naisten semifinaaleissa kohtaavat EräViikingit – Classic ja Koovee – TPS.



Jälkiakkreditointi: Media voi vielä ilmoittaa saapumisestaan sähköpostilla osoitteeseen viestinta@salibandy.fi.

Loppuhuipentuman ottelut näkyvät Yle Areenassa ja miesten ensimmäinen välierä sekä kummankin sarjan loppuottelut lisäksi myös TV2:ssa.

Ohjelma

Lahden urheilu- ja messukeskus (Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti)

Pe 12.1.

klo 18.10 Miesten välierä 1: Nokian KrP – Happee (Yle Areena ja TV2 klo 18)

klo 21 Miesten välierä 2: TPS – SPV (Yle Areena)

La 13.1.

klo 11.30 Naisten välierä 1: EräViikingit – Classic (Yle Areena)

klo 14.30 Naisten välierä 2: Koovee – TPS (Yle Areena)

klo 17.30 Miesten finaali (Yle Areena ja TV2 klo 17.20)

Su 14.1.

klo 17 Naisten finaali (Yle Areena ja TV2 klo 16.45)

Peliaika on 3 x 20 minuuttia tehokasta peliaikaa. Mikäli ottelu on varsinaisen peliajan jälkeen tasan, pelataan 20 minuutin jatkoaika, joka kuitenkin päättyy ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin. Mikäli ottelu on jatkoajankin jälkeen tasan, lauotaan rangaistuslaukauskilpailu viidellä laukojalla.

Sarjojensa voittajat palkitaan kultamitalein ja pokaalein. Voittajalle luovutetaan lisäksi kiertopalkinto. Finaalin hävinneille joukkueille hopeamitalit.

Lisäksi jaetaan seuraavat rahapalkinnot:

Suomen Cupin voittaja: 10 000 €

Suomen Cupin kakkonen: 5 000 €

Välierien häviäjät kuittaavat kumpikin 1 000 euroa

Miesten Suomen Cupin mestaruudesta pelataan 35. kerran ja naisten 31. kerran. Hallitsevat mestarit ovat Classic (miehet) ja TPS (naiset).

Taustamateriaalia finaalitapahtumaan (salibandy.fi)

Happee ja SPV miesten välieräjoukkueista menestyneimmät

Naisten asetelmat Suomen Cupin huipennukseen: Classic hakee jo yhdeksättään

Suomen Cupin menestyjät kautta aikain