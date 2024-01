Keskustan pysäköintivyöhykkeitä ja hintoja päivitetään

Hyvät työt johtavat Vaasaan – osaajia houkutellaan Vaasan seudulle yhteistyössä 12.1.2024 11:00:00 EET | Tiedote

Kaupungit ja kunnat käyvät osaajien houkuttelussa kovaa kisaa alueensa yrityksiin ja julkisen sektorin työpaikkoihin. Vaasankin on pidettävä ääntä itsestään, ja siksi jo neljättä kertaa Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK, Vaasan kaupunki ja kuusi alueen yritystä kampanjoivat valtakunnallisesti kertomalla merkityksellisistä työpaikoista, joita Vaasan seudulla on tarjolla. Kampanja on osa Vaasan kaupungin ja VASEKin yhdessä tekemää imagotyötä.