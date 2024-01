Maailman suosituin enkelinäkijä Lorna Byrne vierailee Suomessa maaliskuussa

Irlantilainen Lorna Byrne on nähnyt enkeleitä lapsuudestaan saakka ja keskustellut heidän kanssaan koko elämänsä ajan. Muun muassa Enkeleitä hiuksissani (2009) ja Taivaallinen rakkaus (2014) -menestyskirjat kirjoittaneen Byrnen lohdullinen sanoma enkeleistä on nostanut hänet yhdeksi aikamme suosituimmaksi kirjailijaksi. Byrnen kirjoja on myyty pelkästään suomeksi jo yli 175 000 kappaletta.

Suomeen Byrne saapuu jo kuudetta kertaa 11.–16.3. ja pitää vierailunsa yhteydessä kolme yleisölle avointa tilaisuutta: työpajan Järvenpäässä 13.3. sekä kaksi tilaisuutta Valkeakoskella 15. ja 16.3. Liput tilaisuuksiin ovat alkaen 45 €. Tilaisuuksissa yleisö pääsee vahvistamaan yhteyttä itseensä ja omaan suojelusenkeliinsä sekä lisäämään toivoa ja luottamusta elämään.

Median edustajilla on mahdollisuus sopia haastattelu Lorna Byrnen kanssa Helsinkiin, Järvenpäähän tai Valkeakoskelle.

Mikäli haluat haastatella Byrneä, ole yhteydessä: adele.couavoux@otava.fi tai 045 142 5272

Lisätietoja Byrnen workshop-ohjelmasta:

Catarina Degerman, catarina@catarina.fi

Lipunmyynti: https://lornabyrnefinland.fi/