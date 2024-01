SuPerin Paavola: Sairaaloissa on otettava kaikkien ammattiosaaminen käyttöön, myös lähihoitajien

– Täytyy muistaa, että hoitajat haluavat aina hoitaa asiakkaita mahdollisimman hyvin. Halu auttaa on suurin alalle hakeutumisen syy. Jos tätä mahdollisuutta heikennetään jatkuvasti, ala ei enää houkuttele uusia osaajia eikä muille sektoreille hakeutuneita. Jos aidosti halutaan parantaa henkilöstön saatavuutta, on lisättävä vetovoimatekijöitä, ei vähennettävä niitä, Paavola muistuttaa.

Jos työnkuva muuttuu epämieluisaksi tai työtä on liikaa, eettinen työnkuorma kasvaa ja työntekijä vaihtaa alaa. Jos työmatkat pidentyvät ja työmatkojen verovähennysoikeus heikkenee, sekin saattaa pakottaa työntekijän vaihtamaan alaa. - Pitää aina huomioida, että sote-alan ammattiin koulutettu pääsee moneen eri työhön ammattiosaamisellaan, Paavola muistuttaa.

– Sairaalamaailma on jättänyt vuosien ajan huomioimatta lähihoitajien osaamisen. Kaikkien ammattiosaaminen on otettava käyttöön, myös lähihoitajien. Lakimuutokset, joilla esimerkiksi lähihoitajien tehtävänkuvia on kavennettu koko sote-sektorilla, ovat suuressa ristiriidassa hallituksen tavoitteiden kanssa, Paavola sanoo.

Työryhmän näkemyksen mukaan sairaala- ja päivystysverkossa sekä yksittäisten sairaaloiden ja päivystysten palveluvalikoimassa ratkaisevinta on osaavan työvoiman saatavuus. Hoidon laatu, vaikuttavuus ja potilasturvallisuus voidaan varmistaa vain riittävällä ja osaavalla henkilöstöllä. – Olen tästä samaa mieltä, mutta keinot henkilöstön saatavuuden parantamiseksi ovat väärät, Paavola kertoo.