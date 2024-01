Länsi-Uudenmaan Vihreiden poliittiseksi sihteeriksi on valittu Hanna Hiltunen

Länsi-Uudenmaan Vihreät tyytyväisiä hyvinvointialueen neuvottelutulokseen: Talouden sopeutusta ei kohdisteta heikoimmassa asemassa oleviin 4.12.2023 10:06:29 EET | Tiedote

Länsi-Uudenmaan Vihreät ovat tyytyväisiä hyvinvointialueen talousarvioneuvotteluissa muodostettuun lopputulokseen. Sen takana on Vihreiden, SDP:n, RKP:n, keskustan ja vasemmiston muodostama enemmistö. Talouden tasapainottamiseksi neuvotteluissa löydettiin sopeutustoimia noin viidenkymmenen miljoonan euron arvosta. Se on tarpeellista, jotta hyvinvointialue toimii lain määrittämällä tavalla ollen taloudellisesti tasapainossa vuoden 2026 loppuun mennessä. Samalla vihreä aluevaltuustoryhmä on tyytyväinen siihen, että kaikista heikoimmassa asemassa oleviin kohdistuneita leikkaustoimia onnistuttiin perumaan ja lieventämään. “Taloudellista kestävyyttä on varmistaa, etteivät sopeutustoimet aiheuta suurempia vaurioita tulevaisuudessa”, Vihreän aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Henna Partanen sanoo. “Ryhmällemme oli ehdottoman tärkeää, että lastensuojelun asiakkaat saavat tarvitsemaansa tukea jatkossakin. Palvelujen tuotantotapaa voidaan keventää, mutta palvelujen laatu ja määrä ei saa kärsiä”,