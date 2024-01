Orimattilan S-market laajenee Prismaksi – rakennustyöt käynnistyivät

S-market Orimattila laajenee täysiveriseksi Prismaksi asteittain vuoden 2024 aikana ja uusi Prisma on tavoitteena avata pääsiäiseksi 2025. Laajennushanke alkoi näkyvästi tammikuun 11. päivä lastauslaiturialueen muutoksilla. Tammikuussa rakennustyöt keskittyvät rakennuksen sivustalle, millä ei ole vaikutusta kaupassa asioimiseen.

– Rakennustyöt laajenevat kevään aikana ja itse laajennusosion rakentaminen pääsee kunnolla vauhtiin huhtikuun alussa, kertoo Osuuskauppa Hämeenmaan kiinteistöjohtaja ja Prisman laajennushankkeesta vastaava Ari Järvinen.

Muutostyöt kaupan sisä- ja ulkopuolella kestävät koko vuoden, mikä vaikuttaa osin myös kaupassa asioimiseen. Muutos S-marketista Prismaksi on suuri, mutta tavoitteena on, ettei asiakkaille koidu turhan suurta vaivaa ja asiointi on väliajan sujuvaa.

– Tulevana kesänä S-marketin ympärillä on pitkälti rakennustyömaata, kun samaan aikaan laajennusrakentamisen kanssa Erkontien linjausta muutetaan kaupungin toimesta. S-market ja vuokralaisten tilat palvelevat asiakkaita kuitenkin koko remontin ajan, Järvinen kertoo.

S-market ja vuokralaisten tilat palvelevat asiakkaita koko remontin ajan. Järvinen toteaakin, että joitain erityisjärjestelyjä joudutaan muutostöiden edetessä turvallisuuden vuoksi tekemään sisäänkäyntien ja kulkujen suhteen.

– Toivomme asiakkailtamme ymmärrystä ylimenovaiheen ajan!

Lisätietoja

Ari Järvinen, kiinteistöjohtaja, 050 588 6318