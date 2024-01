Museokeskus Taikan kevät tarjoaa seikkailunhaluiselle katsojalle Karttoja, kaukomaita ja kuviteltuja maailmoja

Hyvinkääläisen museokeskus Taikan uudessa näyttelyssä esillä olevat kartat 1500–1600-luvuilta kertovat ajasta, jolloin kuvamme maailmasta alkoi tarkentua. Ne tarjoavat museokävijälle kiehtovaa tietoa ja vievät ajatukset toisiin aikoihin ja paikkoihin. Näyttelyn kartat ovat lainassa paikallisista yksityiskokoelmista.

Karttojen lisäksi esillä on Petri Ala-Maunuksen, Pilvi Ojalan ja Mikael Pohjolan taideteoksia, jotka on valittu tukemaan kartoista nousevia teemoja. Maailmassa, jossa kaikki mitataan atomikelloin ja satelliittipaikantimin, voikin taiteilijoita ajatella nykyajan tutkimusmatkailijoina, joilla on mahdollisuus kuvitella toisenlaisia todellisuuksia.

Petri Ala-Maunus on taidemaalari, joka maalaa maagisia maisemia. Ne ovat kuin karttakirjasta repäistyjä sivuja, kuvia koskemattomasta maailmasta. Kuvanveistäjä Mikael Pohjolan puiset, yksityiskohtia täynnä olevat veistokset vievät ajatukset maailman merille ja seikkailulle kohti tuntematonta. Myös kuvataiteilija Pilvi Ojalan taide liittyy muistojen keräilyyn. Näyttelyssä esillä oleva teoskokonaisuus on kunnianosoitus kokoelmille ja kuriositeettikabineteille, joihin kerättiin maailman ihmeitä.

- Kartat ja niiden ympärille kuratoidut taideteokset on valittu niin, että kutittelisivat sopivasti katsojan mielikuvitusta ja seikkailunhalua. Haluaisin, että näyttelykin tuntuisi museokävijästä pieneltä tutkimusretkeltä, museokeskus Taikan intendentti Aura Dufva kertoo

Ajatusta tutkimusretkestä tukee myös Johanna Kesälän suunnittelema näyttelyarkkitehtuuri, joka kuljettaa katsojaa ympäri tilaa yllätyksellisellä tavalla.

Karttoja, kaukomaita ja kuviteltuja maailmoja

Museokeskus Taika

4.2.–19.5.2024

Lisätietoja näyttelystä sekä haastattelupyynnöt:

intendentti Aura Dufva

aura.dufva@hyvinkaa.fi