Jäikö mökin laittaminen talviteloille puolitiehen? Asiantuntija varoittaa lämpötilan sahatessa poikkeuksellisesti – tarkasta ainakin nämä heti

Jos mökin talviteloille laittamisessa tuli vedettyä mutkia suoriksi, niin nyt voi tilanne alkaa huolestuttamaan. Osa rakenteista ja materiaaleista on erityisen alttiita nopeille lämpötilan vaihteluille ja talven vaativille olosuhteille.

”Mökistään hyvää huolta pitäneillä ei ole aihetta huolestua, sillä laadukkaat materiaalit ja eristykset kestävät rajustikin vaihtelevia sääolosuhteita. On tärkeää tunnistaa vaaran paikat ja korjata ne ajoissa, etenkin jos kyse on talvet käyttämättömänä olevasta mökistä. Muutoin kevätkinosten alta voi paljastua ikäviä ja kalliitakin yllätyksiä”, puu- ja rakennustarvikkeita myyvän Stark Suomi Oy:n hankinta- ja kategoriajohtaja Jari Tuomikoski sanoo.

”Yksi tärkeimmistä huomiota vaativista asioista on vesijohtoputkien riittävä eristys, joka estää niitä jäätymästä. Vesijohtoputket voivat jäätyä pakkasella erityisesti mökeissä ja vapaa-ajan kiinteistöissä, joissa paikalla ollaan satunnaisesti. Lämpölaajenemisen seurauksena jää vie putkessa enemmän tilaa kuin sama määrä vettä, jolloin vesiputki voi rikkoutua. Hätäkeinona jäätymisalttiin putken kohdalle kasata lunta, koska lumi eristää myös jonkin verran lämpöä”, Tuomikoski neuvoo.

Lumikuorma rasittaa kattoa

Kosteusvaurioiden ehkäisemisessä yhtä lailla tärkeää on tarkastaa katon kunto. Pienikin reikä voi aiheuttaa ison vahingon, jopa katolle tippuvat oksat saattavat aiheuttaa huopakattoon reikiä.

”Huonokuntoinen katto on tikittävä aikapommi, mistä syystä on tärkeää tarkastaa katto jo ennen talvikautta. Lumet kannattaa pudottaa katolta, etenkin autotallin katon kaltaisilta tasaisilta pinnoilta. Lumikuorma voi aiheuttaa merkittäviä vaurioita, samoin kuin lumen sulamisvedet sään taas lämmetessä. Samasta syystä vesikourut täytyy pitää puhtaina. On hyvä varmistaa myös sadevesiviemäreiden toimivuus”, Tuomikoski muistuttaa.

”Muita keinoja estää kosteuden tekemiä vaurioita ovat talon maalipinnasta huolehtiminen sekä sen varmistaminen, että ikkunoiden eristeet ja tiivisteet ovat kunnossa. Vuotavat tai vetoisat ikkunat kerryttävät ikkunan välitilaan kosteutta, jonka vuoksi ikkunapuitteiden maali alkaa ajan kanssa halkeilla. Vetoisat ikkunat ovat myös energiasyöppö, mikä näkyy ikävällä tavalla sähkölaskussa.”

Terassikin täytyy valmistella talveen

Kestävistä materiaaleista rakennettu terassi säilyy säiden vaihdellessakin kauniina ja hyväkuntoisena, mutta myös se vaatii Tuomikosken mukaan tiettyjä huoltotoimenpiteitä.

”Ennen talvea olisi syytä laittaa terassikin talviteloille siirtämällä ylimääräiset irtaimet esineet ja työkalut pois. Maatuva, märkä lehtikasa kerryttää kosteutta puupintaan ja altistaa homeelle, joten sen poistaminen terassilta olisi pitänyt tehdä jo. Jos lehtikerros kuitenkin on jäänyt muhimaan roudan ja lumen alle, terassi pitäisi vähintäänkin huoltokäsitellä heti keväällä – jo pesu ja öljyäminen lisäävät sen kestoa ja käyttöikää. Huoltokäsittely on hyvä tehdä aina 1–2 vuoden välein.”

”Omat kosteusriskinsä tuo tuulettumattomassa ulkoseinärakenteessa kiinni oleva terassi, jos talvella katolta tippuvat lumet jätetään seisomaan seinää vasten. Pieni rako seinän ja terassin rakenteiden välissä varmistaa, että ilma pääsee kiertämään, eivätkä sulamisvedet jää seisomaan.”

Fakta: terassimateriaalien kunnossapito

Säänkestävä painekyllästetty puu eli kestopuu on lahonkestävää, ja suoja-aine suojaa kestopuuta myös homeelta ja tuholaishyönteisiltä. Laadukas kestopuu kestää käytössä jopa vuosikymmeniä. Pintakäsittely suojaavalla öljyllä lisää puun kestävyyttä entisestään.

Lämpöpuu on ympäristöystävällinen rakennusmateriaali, sillä sen voi kierrättää kuten käsittelemättömän puun. Lämpökäsitelty terassilauta ei ime itseensä vettä, joten se pitää muotonsa ajan kanssa. Lämpökäsitellystä puusta valmistetut terassilaudat kannattaa käsitellä puu- tai terassiöljyllä.

Lehtikuusi on luonnostaan kestävä terassipuumateriaali ja kosteuden ja kuivuuden vaihtelujen kestoltaan erinomainen materiaali. Käsittelemätön lehtikuusi on ekologinen ja helposti kierrätettävä valinta rakennusmateriaaliksi. Ilman pintakäsittelyä lehtikuusi muuttuu UV-säteilyn vaikutuksesta kauniin harmaaksi.

Komposiittilauta on helppohoitoinen, sitä ei tarvitse öljytä ja sen iskunlujuus on erittäin hyvä. Komposiitin ominaisuuksia ovat keveys, hyvä korroosion ja lämpövaihtelun kesto sekä lujarakenteisuus.

