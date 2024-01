Classic ja TPS ovat kohtaavat naisten Suomen Cupin finaalissa

Lahdessa järjestettävän finaalitapahtuman ensimmäisessä naisten välierässä kohtasivat EräViikingit ja Classic.

Ottelusta tuli lopulta Classicin näytös luvuin 9-4. Ensimmäisen erän jälkeen lukemat olivat vielä Classicille 1-0, mutta toisessa tamperelaiset muuttivat tilanteeksi jo 5-1. Kolmannessa erässä maaleja nähtiin seitsemän. EräViikinkien kavennukset eivät kantaneet, kun Classic onnistui kuittaamaan lähentelyt. Kaksi viimeistä maalia Classic teki tyhjään maalin EräViikinkien pelatessa ilman maalivahtia.

– Alku oli meiltä sekavaa ja se jatkui toisen erän puoliväliin saakka. Ei päästy kontrolloimaan peliä siten kuin olisi haluttu. Vastustaja oli aika passiivinen, jäätiin vähän siihen kiinni ja pysähdyttiin pallon kanssa. Sitten kun saatiin maaleja, helpottui. Varsinaista hätää ei ollut, mutta ihan ei johtoasemassa pelaaminen tyydyttänyt, Classicin päävalmentaja Jarkko Rinne summasi.



Classicin tehonaiset olivat Elli Kylmäluoma (3+2) ja Suvi Hämäläinen (2+3). EräViikinkien neljästä maalista kaksi viimeisteli Jasmiina Järvinen.

---



Kun TPS sai koneensa käyntiin, kyyti oli kylmää Kooveelle. Hallitseva F-liigan ja Suomen Cupin mestari takoi loppuluvuiksi tylyt 15-3.



- Henkisen latautumisen kanssa on ollut haasteita viime aikoina, mutta tänään oli eri näköinen joukkue. Ensimmäisen erän maalipaikat antoivat odottaa, että kyllä sieltä joku alkaa niitä käyttämään. Vastaiskujen hyödyntäminen oli tänään parasta antia meiltä, kertasi päävalmentaja Aki Vilander suojattiensa esitystä.

- Tästä on hyvä jatkaa loppukautta ja huomista finaalia ajatellen. Uskon, että pokaalista pelaaminen ja Classic vastassa tuo vielä pienen ekstran tekemiseen. Nyt olisi revanssin paikka, kun syksyllä hävittiin liigassa heille, hän jatkoi.

Ottelu eteni lähes puoliväliin asti luvuissa 1-0, mutta sitten alkoi ropista. Toinen erä merkittiin turkulaisille 5-1 ja kolmas 9-2. Peräti 13 TPS-pelaajaa pääsi pisteiden makuun. Tehokkaimpina hurjastelivat Olivia Pietilä (4+1), Veera Kuosmanen (3+1) ja Seraina Fitzi (2+2).

Classic on voittanut Suomen Cupin vuosien saatossa kahdeksan kertaa. TPS:llä kiinnityksiä on kaksi ja se on kolmantena vuotena peräkkäin loppuottelussa.



Naisten Suomen Cupin finaali Classic-TPS pelataan sunnuntaina klo 17.

---

Välierien tilastot



Suomen Cup, Lahden urheilu- ja messukeskus

EräViikingit – Classic 4–9 (0-1, 1-4, 3-4)

1. erä: 7:59 Elli Kylmäluoma (Suvi Hämäläinen) 0-1 yv.

2. erä: Meri Mäkinen (Mila Manninen) 0-2, 28.44 Elli Kylmäluoma (Suvi Hämäläinen) 0-3, 32.37 Jasmiina Järvinen (Elisa Vilhunen) 1-3, 25.45 Kylmäluoma (Hämäläinen) 1-4, 39.51 Veera Vilenius (Kylmäluoma) 1-5.

3. erä: 40:36 Manta Likki (Nea Nupponen) 2-5, 42.42 Meri Jokinen (Johanna Homi) 2-6, 45.42 Nupponen (Taru Nordman) 3-6, 58.08 Hämäläinen (Kylmäluoma) 3-7, 58.04 Järvinen (Nordman) 4-7 yv, 58.24 Hämäläinen 4-8 tm, 59.20 Natalia Pitkäkangas 4-9 tm.

Torjunnat:

Elsi Kangasharju EräViikingit 11+10+1=22

Juulia Kataja Classic 3+5+3=11

Jäähyt: Erä Viikingit 2×2 min, Classic 2 min

Erotuomarit: Jussi Kanerva ja Janne Virta

Yleisöä: 211

Koovee – TPS 3-15 (0-1, 1-5, 2-9)

1. erä: 16.51 Meri-Helmi Höynälä (Eerika Koski) 0-1.

2. erä: 28.00 Cira Virta (Sofia Leino) 0-2, 30.31 Jasmin Saario (Seraina Fitzi) 0-3, 37.32 Veera Kuosmanen (Fitzi) 0-4, 37.49 Olivia Pietilä (Meri-Helmi Höynälä) 0-5, 0-6 om, 39.54 Henriikka Järvi (Zane Darša) 1-6.

3. erä: 45.25 O. Pietilä (Laura Rantanen) 1-7, 47.51 Jenna Saario (Melisa Aydemir) 1-8, 48.18 Kuosmanen 1-9, 50.35 O. Pietilä (Höynälä) 1-10, 51.40 Fitzi (Kuosmanen) 1-11, 54.10 O. Pietilä (Emilia Pietilä) 1-12, 54.59 Kuosmanen (Saario) 13-1, 55.36 Senni Hietanen (Elisa Männistö) 2-13, 58.06 Henrika Maikola (O. Pietilä) 2-14, 58.38 Emmiina Hapuoja (Leila Meriläinen) 3-14, 58.49 Fitzi 3-15.

Torjunnat:

Piia Vilonen, Koovee 9+13+2=24

Viitanen Iita, Koovee 0+0+5=5

Noora Vuorela, TPS 6+3+5=13

Jäähyt:

Koovee 2x2min, TPS 2 min.

Erotuomarit: Henrik Snellman ja Mona Vänskä

Yleisöä: 345