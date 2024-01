SDP:n Niina Malm: Hallitus sahaa Suomea jalkaan puolueellisella työmarkkinapolitiikallaan

Työministeri Arto Satonen (kok) on kutsunut työmarkkinajärjestöjen välisiin keskusteluihin osallistuneet toimijat sekä valtakunnansovittelijan keskustelemaan tiistaina Suomen työmarkkinamallin kehittämisestä. Malm pitää neuvottelujen lähtöasetelmaa sovun kannalta erittäin haastavana.

– Neuvottelut ovat näennäiset, sillä hallitus on kutistanut kolmikannan kaksikannaksi, kun se on istunut työmarkkinapöytään työnantajien paikalle vastapäätä työntekijäpuolta. Työnantajat ovat siirtyneet popcorneinensa katsomoon seuraamaan, kuinka hallitus moukaroi palkansaajia heidän puolestaan. Tilanne on neuvottelujen irvikuva, koska todellista neuvotteluvaraa ei ole, Malm kiteyttää.

– Suomen vahvuus on aina ollut se, että olemme ymmärtäneet, miten tärkeää on rakentaa yhteiskunnan eheyttä. Nyt hallitus toimii Orpon johdolla tulehtuneessa työmarkkinatilanteessa puolueellisesti, mikä ruokkii tarpeettomasti kahtiajakoa työelämäkeskusteluissa. Tämä ei ole talouden kasvun kannaltakaan hyvä asia, Malm arvioi.

Malm penää pääministeriltä tilanteessa aitoa johtajuutta.

– Tärkeimmäksi tavoitteeksi olisi asetettava aidon neuvotteluratkaisun löytyminen, mutta tähän ei päästä sanelupolitiikalla. Esimerkiksi työelämäheikennysten toteuttamisjärjestyksestä jää todella ilkeä vaikutelma, kun ensin halutaan tukkia suut lakko-oikeutta rajoittamalla. Työministeri pysyttelee omalla sarallaan, mutta pääministeriltä odottaisin enemmän vastaantuloa ja halua ymmärtää molempia työmarkkinaosapuolia – aitoa ja oikeudenmukaista johtajuutta, Malm pohtii.

Malm katsoo pääministeri Orpon reagoineen myös ministeriensä kuluneen viikon rasismikohuun viiveellä.

– Orpo otti julkisuudessa kantaa hallituksensa ministerien laukomiin rasistisiin kommentteihin vasta puoluevaltuustossa lauantaina. Siihen asti hän oli aiheesta hipihiljaa. Ulospäin tällainen toimintatapa näyttäytyy kohun vähättelemisenä eikä herätä luottamusta. Orpon johtajuus vaikuttaa olevan heikoissa kantimissa, Malm toteaa.