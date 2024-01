Sokos Lahden aukioloajat muuttuvat 5.2.2024 alkaen

Osuuskauppa Hämeenmaan henkilöstölle yli kolmen miljoonan euron ylimääräinen tulospalkkio 21.12.2023 14:43:09 EET | Tiedote

Osuuskauppa Hämeenmaa palkitsee koko henkilökuntansa yhteensä noin 3,2 miljoonan euron ylimääräisellä tulospalkkiolla! Tulospalkkio on kiitos kuluneesta vuodesta – osuuskaupan liiketoiminta on menestynyt hyvin jokaisella toimialalla. Kokoaikaiselle työntekijälle maksettava tulospalkkio on noin 1 200 euroa. Tulospalkkio maksetaan ystävänpäivänä 2024, ja sillä juhlistetaan samalla Hämeenmaan 120-vuotista historiaa.