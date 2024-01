Paviljongin juhlavuoden kevät on täynnä tunnetta

Tähtiä, tanssia ja laulua, naurua sekä taikuutta

Paviljonki on tarjonnut monipuolisia tapahtumaelämyksiä Jyväskylässä jo 25 vuoden ajan. Ja juhlavuonna vauhti vain kiihtyy. Keski-Suomen suurimmassa tapahtumakeskuksessa nähdään tänäkin keväänä konsertteja Suomen suosituimmilta artisteilta.

Paviljongin Encore-salissa keikkailee muun muassa ihastuttava duo Ida Paul ja Kalle Lindroth sekä Maija Vilkkumaa, jonka konserttisalikiertueen keskiössä ovat tarinat Maijan elämästä. Myös Lauri Tähkä nähdään pitkästä aikaa konserttisalikiertueella. Valtaisaa suosiota nauttiva Vesterinen Yhtyeineen esiintyy loppuunmyydyssä Hetken ikuinen -konsertissa.

Myös lapsille ja lapsenmielisille löytyy ohjelmaa, kun neljän dinosauruksen ja lohikäärmeen muodostama koko perheen suosikkiyhtye Hevisaurus esiintyy Encoressa vuoden räyhäisimmällä keikalla helmikuussa.

Paviljongin Olkkari Klubilla nähdään puolestaan suomirapin ykkösduo JVG Vuodet ollu tuulisii -kiertueellaan. Yhtyeen uraa juhlistava kiertue esittelee massiivisen läpileikkauksen kaksikon urasta.

Stand upin ystäville on luvassa herkkua pitkin kevättä. Stand Up, Jyväskylä! -komiikkafestivaalin show’ssa Paviljongissa lauantaina 20.1. mukana André Wickström, Anitta Ahonen, Niko Kivelä, Kaisa Pylkkänen, Jukka Lindström ja Jack Björklund. Maaliskuussa nähdään Teemu Vesterisen sooloesitys ja toukokuussa päästään vielä nauramaan kera Ismo Leikolan, Ilari Johanssonin sekä Kovan päivän stand up -illan Jukka Lindströmin, Köpi Kallion, Ursula Herlinin ja Matti Paalasen esityksen.

Taikuutta ja mentalismia on luvassa Maagikot 3 -kiertueella, joka pysähtyy myös Paviljongissa. Kiertueella esiintyvät maailmanmestaritaikurit Marko Karvo & Vanessa, kansainvälisesti palkittu mentalisti Pete Poskiparta, Cirque Du Soleil'ssakin esiintynyt digiharmonikan maailmanmestari Netta Skog, mestarimanipulaattori Hannu Juntunen, moottorisahajonglööri Janne Mustonen sekä Pohjoismaiden mestaruudella palkittu ruotsalaismaagikko Malin Nilsson.

Lisäksi Paviljongissa nähdään musikaaleja, balettia ja suomalaisen iskelmämusiikin tähtiä. Tanssiviihdettä tarjoilee georgialaista perinnettä ja nykyaikaa omalaatuisella tavalla yhdistelevä Georgian kansallinen laulu- ja tanssikokoonpano Erisioni sekä perinteistä irlantilaistanssia ja livemusiikkia moderniin lavatekniikkaan yhdistävä Rhythm of the Dance -esitys.

”Paviljongin kevät on upea läpileikkaus mitä erilaisimpiin viihdetapahtumiin ja ohjelmistosta löytyy varmasti jokaiselle jotain”, lupaa Jyväskylän Messut Oy:n myyntijohtaja Jaana Kiilamaa.

Syksyllä Paviljongissa toteutettiin ensimmäistä kertaa K-18 anniskelunäytöksiä, joissa voi nauttia ravintolan juomatuotteista. ”Saimme hyvää palautetta ja anniskelunäytöksiä on ohjelmassa keväälläkin. Suosittelemme tutustumaan muutenkin uusiin ravintolapalveluihimme, esimerkiksi väliaikatarjoilut ovat nykyään helposti tilattavissa sovelluksen kautta”, Kiilamaa vinkkaa.

Kaksi kertaa enemmän elämyksiä Jyväskylän Sinfonian myötä

Juhlavuosi käynnistyy erityisissä merkeissä, kun Jyväskylä Sinfonia aloittaa konsertoinnin tammikuussa Paviljongin uudistuneessa Encore-salissa. Avauskaudella on luvassa kantaesityksiä, suurten säveltäjien mahtiteoksia sekä unohtumattomia kapellimestari- ja solistivierailuja.

Syyskauden alkaessa tarjontaa tulee täydentämään vielä kaupunginteatteri, kun Paviljongin halleihin rakentuvat väistötilat teatteritalon peruskorjauksen ajaksi. Jyväskylän Messut Oy:n toimitusjohtaja Juha Rahko toivottaa Sinfonian ja kaupunginteatterin tervetulleiksi taloon. ”Me teemme Paviljongissa tapahtumia suurella sydämellä jokaiselle asiakkaalle joka päivä. Olemme iloisia todetessamme, että vuonna 2024 tarjontamme laajenee edelleen ja tarjoamme kävijöille yhä uusia ikimuistoisia kokemuksia.”

Messukeväässä mielenkiintoisia messuja

Konserttien ja viihdetapahtumien lisäksi Paviljongin tapahtumakevät tarjoaa useita mielenkiintoisia messutapahtumia.

Messukevään avaa helmikuun alussa Pohjoismaiden suurimmat sähkömessut. Joka toinen vuosi järjestettävät Sähkömessut esittelee yli 250 yritystä tuotteineen ja palveluineen. Yksi alan ajankohtaisista teemoista on liikenteen sähköistyminen, mikä näkyy messuillakin. Näyttävällä sähköautoalueella esitellään yhdeksän automaahantuojan viimeisimmät sähköautouutuudet, tuoreinta sähköautotekniikkaa ja -teknologiaa sekä nykyistä ja tulevaa latausinfraa.

Varma kevään merkki on Jyväskylän Rakennusmessut 15.–17.3., jotka tarjoavat inspiraatiota kodin ja pihan laittoon. Mielenkiintoinen ohjelma pitää sisällään rakentamisen ja asumisen teemoja laidasta laitaan. Mukana muun muassa Remppa vai muutto Suomi -sarjasta tuttu Marko Paananen, yrittäjä ja asuntosijoittaja Nata Salmela, Jokanaisen remonttikirja sekä Jokanaisen mökkiremontti -kirjat kirjoittaneet Ella Kanninen ja Jasmiini Lappalainen sekä Huutokauppakeisari Aki Palsanmäki.

Huhtikuussa Paviljongissa järjestetään toista kertaa Digiturvallisuusmessut. Tapahtuma tarjoaa läpileikkauksen päivän polttaviin tietoturvateemoihin ja esittelee parhaat ratkaisut kaikille oman organisaation digiturvallisuuden kehittämisestä kiinnostuneille. Tapahtumaa Jyväskylän Messujen kanssa järjestävät Jyväskylän yliopisto, JYVSECTEC, Suomen kyberosaamiskeskus FICEC, Finnish Information Security Cluster – Kyberala ry, Digi- ja väestötietovirasto ja Jyväskylän kaupunki.

Muita kevään messuja ovat viheralan suurin seminaari- ja messutapahtuma Viherpäivät ja -tekniikka, samaan aikaan järjestettävä tiealan kansainvälinen ammattilaistapahtuma Talvitiepäivät, sekä huhtikuussa perinteiset Jyväskylän Kädentaitomessut ja Jyväskylän Hyvinvointimessut.