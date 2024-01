Maija Laura Kauhasen Ihmeköynnös on sekä törkeä että vilpitön romaani etuoikeutetusta ihmisestä riistolle rakennetussa maailmassa

Suomalainen kirjailija ja nicaragualainen kalastaja juhlivat, rakastelevat, riitelevät ja sopivat paratiisisaarella keskellä Karibianmerta. Ympärillä länsimaiset turistit hurvittelevat köyhässä maassa kuin huvipuistossa. Sitten kulkutauti leviää maailmaan ja rikkoo vuoristoradasta jarrut. Turistit jäävät saarelle jumiin, samaan jamaan paikallisten kanssa.

Maija Laura Kauhanen on helsinkiläinen kirjailija, stand up -koomikko ja reppureissaaja, joka oli Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkintoehdokkaana esikoisromaanillaan Eliitti. Paremmasta maailmasta unelmoiva Ihmeköynnös on Kauhasen toinen romaani ja ruotii viiltävän itseironisesti länsimaisen ihmisen etuoikeuksia niin globaalin eriarvoisuuden, koulutuksen, ihonvärin, luokan kuin sukupuolenkin osalta.

Ihmeköynnös ilmestyy 18.1.2024.

Teos julkaistaan kaikissa formaateissa. Äänikirjan lukee Elsa Saisio.

"Mitä autofiktioon tulee, kehtaaminen on oma taiteenlajinsa, joka vaatii paljon ja myös antaa lukijoille paljon: se tekee uutta tilaa maailmaan." -Maija Laura Kauhanen