Sote koskettaa kaikkia – motivoituneita ammattilaisia tarvitaan

Sote-alan ammattilaiset ovat kohtaamisen ja auttamisen asiantuntijoita, joiden työ koskettaa niin yksilöitä kuin koko yhteiskuntaa. Alan osaajat pitävät huolta ihmisistä erityisesti hetkinä, joissa omat voimavarat eivät riitä. Sote-ala tarvitsee nyt yhteistä huolenpitoa: resursseja, hyvinvointia ja arvostusta.

Sote-alan ammattikorkeakoulutuksen aloituspaikkamäärät ovat vuodesta 2019 nousseet lähes 40 prosenttia, mutta opiskelupaikan vastaanottaneiden määrä on kasvanut vain 29 prosenttia. Erityisesti sairaanhoitajan tutkinnon vetovoima on valtakunnallisesti ollut pitkään laskussa. Uusia sote-alan perustutkinnon opiskelijoita, eli tulevia lähihoitajia, tarvitaan yhtä lailla. Esimerkiksi vuonna 2022 lähihoitajista oli valtakunnallisesti noin 8 000 työntekijän vajaus, eikä kaikkia koulutuspaikkoja saada täytettyä.

Tänään alkavan Sote koskettaa -kampanjan toteuttajat haluavat lisätä sote-alan veto- ja pitovoimaa nostamalla esille alan merkityksellisyyttä ja monipuolisia uramahdollisuuksia. Kampanja tekee näkyväksi huolenpidon, välittämisen ja inhimillisen hyvän hetkiä, joita sote-alan ihmiset jakavat ja kohtaavat päivittäin. Kampanjan Instagram-profiilissa @humansofsote on esillä virtuaalinen valokuvanäyttely, joka tuo esille tarinoita ihmisistä, joita sote koskettaa – tarinoita alan ammattilaisilta, opiskelijoilta ja asiakkailta.

Mukana nähdään kokemusasiantuntijoina somevaikuttaja Eino Nurmisto sekä kattava joukko sote-alan opiskelijoita, työntekijöitä ja asiakkaita. Heidän tarinoitaan ilmestyy näyttelyn kanavalle koko kevään ajan.

– On tärkeää, että sote-alalla on monipuolisia ihmisiä, sillä kaikki me olemme erilaisia ihmisiä. Persoona voi olla voimavara, joka auttaa saamaan vaikeasta tilanteesta sen ilon, mitä siinä tilanteessa voi saada. Kuin pieni valonpilkahdus, Eino Nurmisto sanoo.

Toimijat kampanjan taustalla

Kampanjan taustalla ovat sote-alan diakoniataustaiset toimijat Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr, Lahden Diakonialaitos, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö sr, Rinnekodit ja Hoivatie sekä sote-alan kouluttajat Suomen Diakoniaopisto ja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Toteuttajia yhdistää usko kaikkien yhtäläiseen ihmisarvoon. Työllistämme ja koulutamme sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Olemme arvopohjaisia toimijoita, joille on tärkeää tarjota kohtaavia ja arvostavia työntekijä- ja opiskelijakokemuksia sekä joustavuutta ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia. Ylläpidämme monikulttuurisia ja moniuskontoisia yhteisöjä, joiden ytimessä on ihmisen aito kohtaaminen.