Syyttäjä ja asianomistajat antoivat vastauksensa Anneli Auerin tuomion purkamista koskevaan hakemukseen

Korkeimmassa oikeudessa (KKO) on käsiteltävänä Anneli Auerin ja toisen henkilön hakemus Turun hovioikeuden seksuaali- ja väkivaltarikoksia koskevan tuomion purkamiseksi. KKO on aiemmin antanut ratkaisun hakemuksen ja sen liitteiden julkisuudesta sekä pyytänyt hakemukseen vastauksen syyttäjältä ja asianomistajilta (KKO:n tiedote 30.5.2023). Joulukuussa 2023 alkuperäiset tuomionpurun hakijat ovat toimittaneet KKO:een lisäkirjoituksen, jossa esitettyihin vaatimuksiin KKO on pyytänyt syyttäjää ja asianomistajia ottamaan vastauksissaan kantaa.

Valtakunnansyyttäjä on vastauksessaan vaatinut, että hakemus hylätään. Asianomistajat ovat vaatineet, että hakemus hyväksytään. KKO tekee seuraavaksi ratkaisun lisäkirjoituksen, vastausten ja niiden liiteaineiston julkisuudesta. Julkisuutta koskeva ratkaisu pyritään tekemään mahdollisimman joutuisasti. Tämän ratkaisun jälkeen purkuasian valmistelu ja käsittely jatkuu hakemuksen ja vastausten perusteella. KKO tiedottaa purkuasian ratkaisun antamisesta erikseen.

Asian diaarinumero KKO:ssa H2023/19