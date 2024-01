SuPerin puheenjohtaja Paavola ja toiminnanjohtaja Heikkinen 17.1. Turussa

SuPerin Paavola: Hallitus ei halunnut aitoa neuvottelua työmarkkinajärjestöjen kanssa 13.12.2023 14:35:31 EET | Tiedote

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on pettynyt siihen, että keskustelut uuden ns. Suomen mallin rakentamisesta ovat päättyneet. – Hallitus on päättänyt toteuttaa suunnitelmansa suomalaisen työelämän heikentämisestä. Samaan aikaan Suomea koettelee syvä hoitajapula, joten hallituksen päätös on hyvin ristiriitainen ja vastuuton.