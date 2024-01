Venemessut tarjoaa monipuolista ja vauhdikasta ohjelmaa lapsille ja perheille erityisesti viikonloppuisin

Venemessut tuo kesän Messukeskukseen ja tarjoaa kymmenen päivän ajan lapsille ja lapsiperheille monipuolista ja viihdyttävää ohjelmaa sekä yhteistä tekemistä. Perheet on huomioitu erityisesti viikonloppuisin. Lasten venemessut alkavat sisäänkäynnin narikan lähettyviltä ja sieltä saa noudettua retkikartan ja Nuori Kippari -rintakortin lapsen ja huoltajan yhteystietoja varten. Lasten venemessujen retkikartta johdattaa läpi messujen hauskojen ja opettavien tehtävien parissa ja retkikartan pisteillä jaetaan myös tehtävien suorittaneille erilaisia palkintoja. Retkikartan kanssa voi seikkailla messuilla jokaisena messupäivänä.

Messujen usealla osastolla on toiminnallista ohjelmaa lapsille. Suomen purjehdus ja veneilyn SPV:n osastolta löytyy monipuolinen lastenmaailma. Osastolla pääsee tutustumaan nopeisiin skiff-veneisiin trapetsin avulla sekä oppimaan purjehtimisen alkeita optimistijollasimulaattorissa. Hengauskiikussa voi testata lihasvoimaa, solmupenkissä opitaan solmuja ja bingo haastaa lapset etsimään osastolta veneilyaiheisia kuvia. Lasten venemessujen retkikartta johdattelee myös Mercury / Brunswick Marine in Finlandin (6b48), Pidä saaristo siistinä ry:n (7h100) sekä Viranomaisten (6e60) osastoille. Viranomaisten osastolla ovat mukana Poliisi, Rajavartiovirasto, Traficom sekä Väylävirasto.

Viikonloppuisin Aalto-altaalla merenneitoja, kauko-ohjattavia veneitä ja vesiharrasteita, Purjehdussatamassa vinkkejä lasten kanssa purjehtimiseen

Aalto-altaalla perheet ja lapset pääsevät muun muassa leikkimielisesti kisaamaan radio-ohjattavilla purjeveneillä sekä kokeilemaan SUP-lautoja, joko itsenäisesti tai ohjatusti. Yli 12-vuotiailla on myös mahdollisuus päästä kokeilemaan laitesukellusta Sea Safetyn sukelluskoulun ohjauksessa. Sukellusta on tarjolla joka päivä. Merenneidot Sessa ja Ilona ilahduttavat perheen pienimpiä venemessujen viikonloppuina. Heidän kanssaan pääsee yhteiskuviin, kokeilemaan merenneitojoogaa sekä kokemaan upean merenneitouintiesityksen. Tutustu Aalto-altaan koko ohjelmaan täällä.



Perhepurjehdus on esillä venemessujen Purjehdussatama-lavalla. Sunnuntaina 11.2. klo 11.00 alkaen kuullaan Merikarhuihin kuuluvien Christian ja Mia Elgin kokemuksista Itämerellä purjehtimisesta lasten kanssa puheenvuorossa Merikarhujen perhepurjehdus Itämerellä. He kertovat siitä, millaista purjehtiminen on lasten ehdoilla, mitkä ovat Itämeren parhaita kohteita ja kuinka lapset vaikuttavat purjehduskohteiden valintaan. Ohjelmassa on keskiviikkona 14.2. klo 17.00 Saimaalta Karibialle – usean vuoden perhepurjehdus kouluikäisten kanssa, jossa Kippari-äiti Satu Morri-Niemelä sekä 14-vuotias Oskar Niemelä kertovat omista kokemuksistaan vuosina 2015–2022 tehdystä

purjehduksesta.



Stadin Kalajunnut pitävät viikonloppuna 17.–18.2. viehetuunauspajaa SVK:n osastolla 1c31, jossa kierrätykseen tuoduille vieheille annetaan uusi elämä ja mahdollisuus. Kalajunnut kertovat viehetuunauksen yhteydessä mielellään lisää omasta seuratoiminnastaan, eli tuunauspiste toimii samalla Kalajunnujen infopisteenä.

Etelä-Suomen hiihtoloman voi aloittaa vauhdikkaasti venemessuilta

Venemessut toivottaa kaikki hiihtolomansa viikolla 8 aloittavat veneilyn pariin lomaviikkoa edeltävänä viikonloppuna. Merenneitojen, vesiharrasteiden ja puuhapisteiden lisäksi Purjehdussataman lavalla on perheille suunnattua ohjelmaa sunnuntaina 18.2. Ohjelman aloittaa klo 11 SPV:n ohjelmanumero Veneilytaitoja koko perheelle, joka on toiminnallisuuden ja leikkimielisen kisailun sävyttämä tunninmittainen ohjelma. Suomen Purjelaivasäätiön on tarjonnut merellisiä elämyksiä nuorille jo 50 vuoden ajan ja heidän puheenvuorossaan kello 14 kuullaankin säätiön toiminnassa mukana olleiden nuorien purjehduskokemuksista sekä säätiön tulevaisuuden suunnitelmista. Meripartioryhmä saapuu klo 15 kertomaan toiminnastaan Meripartiosta oppia, elämyksiä, ystäviä ja huikeita kokemuksia koko perheelle. Näiden ohjelmien lisäksi on tarjolla kaikki muu venemessujen perheohjelma retkikartasta merenneitoihin ja kauko-ohjattaviin veneisiin.

Vene 24 Båt -messujen pääsylippujen hinnat lapsiperheille

Liput saa edullisemmin, kun ne ostaa hyvissä ajoin ennakkoon lippukaupasta: aikuiset 17 €, lapset 7–17-vuotiaat 11 € (alle 7-vuotiaat ilmaiseksi), perhelippu (max. 2 aikuista ja 3 lasta 7–17 v.) 37 €.

Helsingin kansainväliset venemessut helmikuussa

Helsingin Messukeskus järjestää Pohjois-Euroopan suurimman veneilytapahtuman Vene 24 Båt Helsingin kansainväliset venemessut 9.–18.2.2024 Helsingin Messukeskuksessa Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimeksiannosta.

Kuvia median käyttöön http://mediabank.messukeskus.com

Lisätietoja: Helsingin Messukeskus, viestinnän asiantuntija Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com

www.venemessut.fi #venemessut

Seuraa venemessuja fb:ssa: https://www.facebook.com/venemessut

ja Instagramissa @venemessut