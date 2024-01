SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar: Valtionvarainministerin kuvaus suomalaisista on hyytävää kuunneltavaa

- Valtionvarainministerin kirjoitus on lista asioista, jotka Suomessa ovat pielessä. Korjauskeinoina toimivat ”leikkaukset ja uudistukset”, jonka lisäksi Purra kuvailee Suomen liian lyhyttä työviikkoa. Valtionvarainministerin soisi mielummin avaavan enemmän mitä nämä välttämättömät uudistukset ovat, ja tarkoittaako valtionvarainministerin kirjoitus sitä, että kehysriiheen ollaan tuomassa uusien leikkauksien lisäksi myös esityksiä koskien työelämää? Ministerin olisi syytä muistaa, että poliittiset päätökset eivät ole välttämättömyyksiä, vaan poliittisia valintoja. On valinta leikata heikommassa asemassa olevilta, sanoo Razmyar.

Razmyar peräänkuuluttaa kasvun politiikkaa, vaikka aiheet luonnollisesti ovatkin perussuomalaisille vaikeita.

- Valtionvarainministeri mainitsee esimerkiksi energiapolitiikan ja maahanmuuton vain negatiivisessa mielessä. Talouden kannalta tärkeät uudistukset, vihreä siirtymä, globaali kilpailu investoinneista ja työvoiman riittävyys eivät näytä valtionvarainministeriä kiinnostavan. Ministeri jää oman ideologiansa vangiksi, kun perussuomalaiset vastustavat maahanmuuttoa niin syvästi. Ei haluta nähdä metsää puilta, sanoo Razmyar.

Kirjoituksen hämmästyttävin kohta on kuitenkin valtionvarainministerin kuvaus Suomen nuorten osaamisesta: ”Nuori, jolla on vakavia puutteita perustaidoissa, ei varmasti kilvoittele osaamisen ja innovaatioiden kanssa tulevaisuudessakaan. Helppokäyttöiset Kelan sovellukset ovat todennäköisempi vaihtoehto.”

- Tämäkö on valtionvarainministeri Purran käsitys Suomen nuorista? Tämä on vakavaa ja halpahintaista kuittailua etenkin niille nuorille, jotka tarvitsisivat tukea ja apua. Millaisen viestin aikuinen ihminen lähettää nuorille kirjoittamalla tällaista vähättelyä heistä lehteen? Ministerin kommentin valossa huoli Pisa-tulosten laskemisesta näyttäytyy lähinnä epäuskottavana, varsinkin kun hallitus kokonaiskuvassa leikkaa koulutuksesta, sanoo Razmyar.

Razmyarin mielestä suurin ero perussuomalaisten harjoittamassa politiikassa on ihmiskuvassa ja käsityksessä demokratiasta.

- Meillä on hyvin erilainen ihmiskuva ja käsitys kansandemokratiasta. Perussuomalaisille ihminen on ilmeisesti luonnostaan laiska, meille ei. Hämmästyttävintä on kuitenkin koko hallituksen tyyli viedä politiikkaansa eteenpäin. He eivät näe yhteiskunnallisella keskustelulla ja hyvällä valmistelulla mitään arvoa, vaan esityksiä runnotaan eteenpäin kovasta vastustuksesta huolimatta, sammutetuin lyhdyin ja selkä kohti menosuuntaa, päättää Razmyar.