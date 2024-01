ELY-keskus antoi perustellun päätelmän Joensuun vihreän vedyn ja synteettisen polttoaineen tuotantolaitoksesta

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen perustellun päätelmän P2X Solutions Oy:n vihreän vedyn ja synteettisen polttoaineen tuotantolaitos -hankkeesta Joensuussa.

Päätelmässä ELY-keskus toteaa, että P2X Solutions Oy:n ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (YVA-selostuksessa) on esitetty riittävissä määrin hankkeen ja sen eri vaihtoehtojen todennäköisimmät ympäristövaikutukset. Ympäristövaikutusten arviointiin jääneet puutteet ja epävarmuudet ovat luonteeltaan sellaisia, että ne voidaan korjata hankkeen jatkosuunnittelun yhteydessä. ELY-keskus ei näe estettä hankkeen etenemiselle.

Jatkosuunnittelussa ELY-keskus pyytää tarkentamaan hulevesien hallintaa sekä onnettomuus- ja häiriötilanteisiin varautumista. Myös meluvaikutukset ja tiedottamisen tärkeys on nostettu jatkokäsittelyn kannalta huomioon otettaviksi seikoiksi.

Synteettisen polttoaineen tuotantolaitos suunnitteilla Joensuun Kontiosuolle

P2X Solutions suunnittelee vihreän vedyn ja sähköpolttoaineiden tuotantolaitoksen rakentamista Joensuun Kontiosuolle. Tuotantolaitoksessa tuotetaan vetyä uusiutuvalla energialla, jota jatkojalostetaan sähköpolttoaineeksi, joko synteettiseksi metaaniksi tai metanoliksi.

Prosessissa hyödynnetään viereisen voimalaitoksen tai rakennettavan biohiililaitoksen savukaasusta talteen otettua hiilidioksidia. Tulevaisuudessa vetyä voidaan käyttää muun muassa liikenteessä, vetyä polttavissa kaasuturbiineissa ja sähköenergian varastoinnissa sähkön tuotannon ja kysynnän vaihtelun tasaamiseksi.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa tarkasteltiin kolmea vaihtoehtoa:

Vaihtoehto VE0: hanketta ei toteuteta ja toiminta alueella jatkuu nykyisellään

Vaihtoehto VE1: Vihreän vedyn ja synteettisen metaanin tuotantolaitoksen rakentaminen toteutuu. Laitoksen tuotantokapasiteetti on 6 000 tonnia vuodessa vetyä ja 10 000 tonnia vuodessa synteettistä metaania.

Vaihtoehto VE2: Vihreän vedyn ja synteettisen metaanin tuotantolaitoksen rakentaminen toteutuu. Laitoksen tuotantokapasiteetti on 6 000 tonnia vuodessa vetyä ja 24 000 tonnia vuodessa synteettistä metanolia.

ELY-keskuksen arvion mukaan vaihtoehdoilla VE1 ja VE2 on samankaltaiset ympäristövaikutukset, eikä vaihtoehtojen välillä ole merkittävää eroa.

Perustellussa päätelmässä Pohjois-Karjalan ELY-keskus esittää perustellun johtopäätöksen hankkeen merkittävimmistä ympäristövaikutuksista. Päätelmä tehdään hanketoimijan teettämän selostuksen, sen sisältämien liitteiden sekä näistä saatujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta. Päätelmän tekoon on osallistunut useita ELY-keskuksen asiantuntijoita.

ELY-keskuksen perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan sekä muut YVA-menettelyn aikana syntyneet asiakirjat ovat luettavissa verkossa osoitteessa www.ymparisto.fi/JoensuunVihreanVedynJaSynteettisenPolttoaineenTuotantolaitosYVA

Hankealueen kaavatyö jatkuu. Kaavoitustyötä johtaa Joensuun kaupunki.

Toimijan tulee hakea rakennuslupaa Joensuun kaupungin rakennuslupaviranomaiselta ennen laitoksen rakentamista.

Vihreän vedyn ja synteettisen polttoaineen tuotantolaitos tarvitsee muun muassa ympäristönsuojelulain mukaisen luvan sekä kemikaaliturvallisuuslain mukaisen luvan ennen toiminnan aloittamista. Lupaviranomaisina toimii Itä-Suomen Aluehallintovirasto ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Lupaviranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen eikä tehdä muuta siihen rinnastettavaa päätöstä ennen kuin se on saanut käyttöönsä arviointiselostuksen ja perustellun päätelmän. Lupapäätökseen on sisällytettävä perusteltu päätelmä, ja siinä on asianmukaisesti otettava huomioon arviointiselostusta koskevien kuulemisten tulokset.