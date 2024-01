Vahvasti kansainvälinen kuljetusyhtiö LAGO Logistics juhlii 40-vuotista taivaltaan 16.2. Tampereella — Juhlapuhujana työministeri Arto Satonen

Arto Hyödynmaa perusti LAGO Logisticsin neljäkymmentä vuotta sitten. Nyt yritys juhlii pyöreitä yhdessä 20-vuotiaan yhteisyrityksensä ScortExpressin kanssa.

- Kun LAGO Logisticsia perustettiin vuonna 1984 nimellä Tampereen Express-Huolinta, oli maailma hyvin erilainen. Me autoimme tuolloin asiakkaitamme tullauksen ja ostokontaktien kanssa, kertoo yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Arto Hyödynmaa.

1990-luvun lama ja EU-jäsenyys koettiin myös Tampereen Express-Huolinnassa. Heikkojen vientivuosien jälkeen seurannut EU-jäsenyys pakotti yhtiötä uudistumaan. Toiminnan paino siirtyi tullauksesta huolintaan. Tämän jälkeen toiminta laajeni nousukauden vetämänä ja kumppaneiden kanssa yhteistyössä.

- Perustimme pitkäaikaisen kumppanimme, Scortans S.r.l:n kanssa yhteisyrityksen ScortExpressin Italiaan. Yhtiön tehtävänä oli ja on yhä vastata Italian tuontiliikenteestä. Toki mukaan on tullut myös Espanjan ja Portugalin tuonti toiminnan kasvaessa. Tälläkin toiminnalla on nyt jo 20 vuotta historiaa.

Neljäkymmenvuotisen perheyrityksen seuraava laajentuminen tapahtui Keski-Euroopassa. Tampereen Express-Huolinta perusti Puolaan tytäryhtiön LAGO Logistics Sp.z.o.o:n vuonna 2017. Tuolloin mukana toiminnassa oli jo seuraava sukupolvi, kun nykyinen varatoimitusjohtaja Antti Hyödynmaa oli aloittanut perheyrityksessä.

- Antti on ottanut meillä mukavasti roolia Puolan yhtiön suhteen ja toiminut myös Saksan yhteistyökuvioissa, kun aloitimme yhteistyön CTL Cargo Trans Logistics AG -verkoston kanssa. Näiden avulla olemme luoneet hyvää jalansijaa Keski-Euroopan kuljetusjärjestelyissä sekä kuljetuksissa omalla kalustolla.

Yritys juhlistaa 40-vuotista taivaltaan ja samalla 40-vuotista yrittäjäuraa kutsuvierastilaisuudella Tampereella 16. helmikuuta. Kutsuvierastilaisuudessa puhujana toimii työministeri Arto Satonen. Tilaisuudessa Arto Hyödynmaalle ojennetaan Suomen yrittäjien Timanttiristi hänen liike-elämän ja suomalaisen yrittäjyyden puolesta tekemästään työstä.