Kutsu: Visit Estonian infotilaisuus Matkamessuilla 18.1. klo 14

Maailmanympäripurjehdus: suomalaisvenekunnat valmiina hurjamaineisen Kap Hornin kiertoon 12.1.2024

Maailmanympäripurjehtijat ovat viettäneet joulua ja ottaneet vastaan uuden vuoden puolivälin krouvissaan Uuden-Seelannin Aucklandissa. Ocean Globe Race - kilpailuun osallistuvat suomalaisvenekunnat ovat saaneet levätä ja viettää aikaa lähimpiensä kanssa sekä valmistella veneitään kisan kolmanteen osuuteen Aucklandista Uruguayn Punta Del Esteen. Reitin varrella kierretään hurjamaineinen Kap Horn Etelä-Amerikan eteläisimmässä kärjessä. Suomalaisveneet Spirit of Helsinki on oman Sayula-kokoluokkansa johdossa ja Galiana WithSecure on Adventure-luokassaan toisena.