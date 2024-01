Kangasalan lukion uudessa kantaesityksessä pelataan laulaen lätkää!

Suuren suosion saaneen Hullu prinssi –musikaalin tekijät yhdistävät jälleen voimansa kangasalalaisten nuorten kanssa. Maija Koskenalustan säveltämä Lätkä The Musical on täysimittainen uusi musikaalikomedia, jonka toteuttamisessa on mukana yli 60 nuorta.

Jääkiekkotoimittaja, kirjailija Risto Pakarisen ja tällä hetkellä TTT:n taiteellisena johtajana väliaikaisesti toimivan dramaturgi Hanna Suutelan yhdessä kirjoittama tarina kertoo pikkukaupungista ja perheestä, joiden kohtalot kietoutuvat perinteikkään jääkiekkojoukkueen ympärille. Kun lätkästä jo luopunut Niina palaa seuraamaan Aki-veljensä luotsaaman joukkueen lähtöä altavastaajana uuteen haasteeseen, KumPan huolet ovat äkkiä niin painavia, että jää tuntuu heikolta. Muuttuisiko jokin, jos jokainen kerrankin saisi pelata sitä paikkaa, joka tuntuu itsestäkin omalta?

Musikaalin ohjaa Kangasala-taloon tälläkin kertaa Sanna Majanlahti. Pukusuunnittelu on jälleen Joanna Weckmanin. Koreografiat ja tanssin harjoittaa Kaisu Koittola. Valo- ja äänisuunnittelusta sekä tekniikan koulutuksesta vastaa Tero Koivisto. Laululyriikat on kirjoittanut Hanna Suutela ja musiikin sovitus on Maija Koskenalustan.

Mukana tuotannossa ovat Kangasalan lukio, Kangasala-talo sekä Musical Notes Company. Musikaalin tekemistä ovat tukeneet Kangasalan kaupunki ja Björkqvist-rahasto.

Lätkä The Musical saa kantaesityksensä 15.11.2024 Kangasala-talossa. Liput tulevat myyntiin maaliskuun alussa.

Musikaalin suojelijaksi on lupautunut jääkiekkovalmentaja, entinen teatterinjohtaja Alpo Suhonen.