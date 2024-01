Taiteen huippunimiä, muotia ja Manserockia – katso 30 näyttelyvinkkiä vuodelle 2024

Vuosi 2024 käynnistyy kotimaisten suosikkien näyttelyillä. Helmikuussa Turun WAMissa avautuu valokuvataiteilija Iiu Susirajan näyttely, ja Helsingin Villa Gyllenberg avaa uuden näkökulman taidemaalari Helene Schjerfbeckiin. Designin ystäviä ilahduttaa muotoilija Kaj Franckin näyttely Suomen lasimuseossa Riihimäellä.

Sara Hildénin taidemuseossa Tampereella nähdään kokoelman helmiä Francis Baconista Pablo Picassoon. Mäntän Serlachius-museo Gösta esittelee amerikkalaisen Devan Shimoyaman ensimmäisen näyttelyn Pohjoismaissa. Vantaan Heureka vie yleisön avaruusmatkalle, ja Tampereen Vapriikissa tutustutaan Manserockin tarinaan.

Kotimaisten klassikoiden pariin päästään huhtikuussa, kun Ateneumissa avautuu taidemaalari Eero Järnefeltin laaja näyttely. Linnan juhlien pukuloistosta tutun Jukka Rintalan luomuksia ihaillaan kesällä Jyväskylässä. Kesän ja syksyn aikana museoissa nautitaan myös hyperrealistisesta taiteesta, tutkitaan arkkitehti Alvar Aallon vaikutusta skeittauksen syntyyn ja tutustutaan Fuengirolan suomalaisyhteisöön.

Alla 30 vinkkiä vuoden 2024 uutuusnäyttelyistä ympäri Suomen. Uutuusnäyttelyitä julkaistaan pitkin vuotta. Museoiden kaikki näyttelyt löydät täältä.

Ateneum esittelee Eero Järnefeltin laajaa tuotantoa ja kuvataiteilijan merkitystä suomalaiselle kulttuurille. Näyttely avautuu huhtikuussa. Eero Järnefelt: Taiteilijan pojan muotokuva, 1897. Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo, Antellin kokoelma.

Alkuvuosi tuo museoihin kuvataiteen ja muotoilun huippunimiä

1. Iiu Susiraja

WAM, Turku | 2.2.–12.5.2024

Kuvataiteilija Iiu Susirajalla oli viime vuonna peräti kaksi näyttelyä New Yorkissa, ja nyt taiteilijan teoksia esitellään hänen kotikaupungissaan Turussa. Kuviensa päähenkilöksi heittäytyvä Susiraja yhdistää taiteessaan omalaatuista huumoria ja puhuttelevia teemoja. Kansainvälisesti menestyneen taiteilijan soolonäyttelyssä nähdään niin uutta kuin varhaisempaa tuotantoa. Lue lisää >

2. Schjerfbeck & muoti – taidetta ja pukuhistoriaa 1880–1950

Villa Gyllenberg, Helsinki | 14.2.–9.6.2024

Maalaustaiteen lisäksi myös muoti oli lähellä taidemaalari Helene Schjerfbeckin (1862–1946) sydäntä. Schjerfbeckin muotokuvissa mallin vaatetus oli tärkeä osa teosta ja hän inspiroitui erityisesti ranskalaisesta muodista. Villa Gyllenbergin harvinaislaatuisessa näyttelyssä esitellään rinnakkain Schjerfbeckin teoksia ja niiden aikakauden pukuloistoa. Lue lisää >

3. Manserock

Museokeskus Vapriikki, Tampere | 9.2.2024–31.12.2026

Eppu Normaali, Popeda, Juice Leskinen ja monet muut Manserockin suurnimet ovat tuttuja lähes kaikille suomalaisille. Miten tamperelaisten rokkareiden musiikista tuli ilmiö, joka on jatkanut voittokulkuaan jo useamman vuosikymmenen ajan? Vapriikin pitkään odotettu, elämyksellinen ja laaja näyttely tarkastelee Manserockia niin isojen nimien kuin harvojen tuntemien taustahahmojen kautta. Lue lisää >

4. Eero Järnefelt

Ateneumin taidemuseo, Helsinki | 5.4.–25.8.2024

Keväällä Ateneum nostaa valokeilaan taiteilija Eero Järnefeltin (1863–1937), joka muistetaan erityisesti Koli-aiheisista teoksistaan ja tunnettujen henkilöiden muotokuvista. Näyttely esittelee Järnefeltin mittavaa tuotantoa sekä taiteilijan merkitystä suomalaisuudelle. Lisäksi esillä on Järnefeltin lähisuku, johon kuului useita suomalaisen kulttuurin merkkihenkilöitä. Lue lisää >

5. Vihreän puun punaiset linnut – Teoksia Sara Hildénin Säätiön kokoelmasta

Sara Hildénin taidemuseo, Tampere | 17.2.–12.5.2024

Näyttely esittelee Sara Hildénin Säätiön ulkomaisen kokoelman keskeisiä taiteilijoita ja teoksia 1900-luvun alkuvuosista tähän päivään: maalauksia, veistoksia, piirustuksia ja grafiikkaa. Mukana on teoksia taiteen huippunimiltä, kuten Francis Baconilta, Pablo Picassolta, Henry Moorelta ja Thomas Houseagolta. Esillä on laaja kattaus kokoelman helmiä 1900-luvun alkuvuosilta tähän päivään saakka. Lue lisää >

6. Kaj Franck – Muotoilijan utopia

Suomen lasimuseo, Riihimäki | 10.2.–12.5.2024

Muotoilija Kaj Franckin kädenjälki näkyy monissa suomalaiskodeissa. Iittalan Kartio-lasit ja Teema-sarjan suunnitellut Franck on yksi Suomen tunnetuimmista muotoilijoista myös kansainvälisesti. Suomen lasimuseon Muotoilijan utopia -näyttelyssä tutustutaan Franckin työhön ja uraan erityisesti kaukomatkojen innoittamien lasiesineiden kautta. Lue lisää >

Kiinalaisen valokuvaajan ja arkkitehdin Chen Jiagangin näyttely avautuu Salon Taidemuseo Veturitallissa 27. tammikuuta. Chen Jiagangin teos Cold forest, 2018 / Salon taidemuseo Veturitalli

7. Chen Jiagang

Salon taidemuseo – Veturitalli, Salo | 27.1.–28.4.2024

Valokuvaaja ja arkkitehti Chen Jiagangin unenomaisissa kuvissa yhdistyvät kiinalainen maaseutu, miljoonakaupunkien vilske, teollinen arkkitehtuuri sekä asetelmalliset ihmishahmot. Suurikokoisissa valokuvissa korostuu luonnon valtavat mittasuhteet ja ihmisen sinne jättämä kädenjälki. Ansioituneen taiteilijan teoksia on esitelty eri puolilla maailmaa, ja tänä keväänä Chenin taidetta nähdään Suomessa. Lue lisää >

8. Devan Shimoyama: Fade Cut

Serlachius-museo Gösta, Mänttä-Vilppula | 23.3.–18.8.2024

Ensiesiintymisensä Pohjoismaissa tekevä Devan Shimoyama tuo Suomeen Yhdysvalloissa kiitosta saaneen installaationsa. Fade Cut esittelee kävijöille kuvitteellisen parturitilan, johon erilaiset ihmiset ovat tervetulleita ilmaisemaan itseään. Yhdysvaltalainen Shimoyama (s. 1989) tutkii karnevalistisissa teoksissaan seksuaalisuuteen, rotuun ja sukupuoleen liittyviä teemoja. Lue lisää >

9. Marja Pirilä: Valon tähden

Helsingin Taidehalli, Helsinki | 20.1.–17.3.2024

Valokuvataiteilija Marja Pirilän näyttelyssä maailma näyttäytyy odottamattomassa valossa. Kokonaisuus esittelee camera obscura -tekniikan uranuurtajan teoksia 1980-luvulta tähän päivään. Näyttelyn äänimaiseman on luonut kokeellisen musiikin pioneeri Tapani Rinne. Kolmiulotteiset camera obscura -teokset Pirilä on tehnyt valokuvataiteilija Petri Nuutisen kanssa. Lue lisää >

10. ROR–ABC

Serlachius-museo Gösta, Mänttä-Vilppula | 23.3.2024–23.3.2025

Muistatko 2000-luvun alussa vaikuttaneen vallankumouksellisen ROR-kollektiivin? Serlachius-museoiden tilauksesta ryhmä palaa tänä keväänä luomaan uutta maailmaa. Näyttelyn on suunnitellut ja kuratoinut ROR-ryhmän jäsenet Petri Ala-Maunus, Jiri Geller, Alvar Gullichsen ja Ilse Rossander. Lisäksi mukana ovat Riikka Hyvönen, Juho Juntunen, Mr. Lordi, Painter Jude, Paula Pääkkönen,Pekko Vasantola, Sheung Yiu, Ro Zahir ja monet muut taiteilijat. Lue lisää >

11. Kuin kotonaan – Kiasman kokoelmanäyttely

Nykytaiteen museo Kiasma, Helsinki | 12.1.2024–12.1.2025

Kansallisgallerian kokoelmista koottu näyttely käsittelee kysymyksiä kodista ja kuulumisen tunteesta. Näyttely saa kävijän pohtimaan sitä, miten ihmiset luovat yhteyttä toisiinsa, ympäristöönsä tai vaikkapa menneisyyteensä. Näyttelyn teoksissa näkyvät myös muuttoliikkeiden erilaiset vaikutukset. Menneisyyden lisäksi teoksissa kurkotellaan kohti tulevaisuuden unelmia. Lue lisää >

12. Musta tuntuu, toistaiseksi

Amos Rex, Helsinki | 27.3.–8.9.2024

Taide liikuttaa tai on liikuttamatta meitä tavoilla, joita emme itsekään aina ymmärrä tai osaa sanoittaa. Musta tuntuu, toistaiseksi on Amos Rexin ensimmäinen museon kokoelmia laajasti esittelevä näyttely. Teosten avulla museovierailija pääsee matkalle eri tunnetiloihin. Näyttelyyn valikoidut yli sata teosta johdattelevat kävijät eristäytyneisyydestä empatiaan ja hurmoksesta nostalgiaan. Lue lisää >

13. Kokeileva konkretismi

EMMA - Espoon modernin taiteen museo | 6.3.2024–23.2.2025

Konkretismi on ei-esittävää taidetta, joka perustuu geometrisiin muotoihin ja rakenteisiin. EMMAn näyttely esittelee taidemuodon moniulotteisuutta sekä erilaisten materiaalien ilmaisuvoimaa ja leikkisyyttä. Museon tiloissa konkretismi asettuu kiehtovaan vuorovaikutukseen WeeGee-talon teollisen arkkitehtuurin kanssa. Näyttely juhlistaa myös taidemuodon edelläkävijän, Lars-Gunnar Nordströmin (1924–2014) 100-vuotisjuhlavuotta. Lue lisää >

14. Karttoja, kaukomaita ja kuviteltuja maailmoja

Museokeskus Taika, Hyvinkää | 8.2.–19.5.2024

Museokeskus Taikan yllätyksellinen näyttely tuo maailman museosaliin. Näyttelyn teoksissa 1500–1600-luvulta peräisin olevat kartat yhdistyvät Petri Ala-Maunuksen, Pilvi Ojalan ja Mikael Pohjolan taiteeseen. Kartoista, löytöretkistä sekä maailman kuvaamisen ja järjestämisen tavoista ammentavat nykytaideteokset vievät kävijän matkalle maailman merille ja kartoittamattomiin maisemiin. Lue lisää >

15. Rinnastuksia – Kimmo Kaivanto & Akseli Gallen-Kallela

Gallen-Kallelan Museo, Espoo | 10.2.–26.5.2024

Kimmo Kaivanto (1932–2012) tunnetaan erityisesti taiteellisista kannanotoistaan luonnon ja rauhan puolesta. Tarvaspään näyttelyssä nostetaan esille Kaivannon ja Akseli Gallen-Kallelan (1865–1931) taiteen kosketuskohtia. Molempia taiteilijoita määrittää romanttinen asennoituminen suomalaiseen luontoon ja herkistyminen sen yksityiskohdille. Näyttely esittelee maalauksia, piirustuksia, grafiikkaa, taideteollisuutta ja esineitä. Lue lisää >

16. Nastja Säde Rönkkö: Those Who Kept the Light

Seinäjoen taidehalli, Seinäjoki | 27.1.–10.8.2024

Nastja Säde Rönkkö on yksi tämän hetken kiinnostavimmista suomalaistaiteilijoista. Seinäjoen taidehallissa nähdään mediataideinstallaatio, jonka lähtökohtana ovat tarinat ja legendat naispuolisista majakanvartijoista Pohjoismaissa. Teos perustuu runomuotoisiin teksteihin, jotka Rönkkö kirjoitti matkustaessaan Tanskassa ja Norjassa. Lue lisää >

17. Oceanista – muoti ja meri

Suomen merimuseo, Kotka | 19.4.–29.8.2024

Huippumuoti on lainannut merenkulkijoiden tyyliä ja kulttuuria jo vuosikymmenten ajan. Suomen merimuseo esittelee isojen kansainvälisten muotitalojen ja suomalaisten suunnittelijoiden merestä inspiroitunutta muotia. Mukana näyttelyssä ovat muun muassa Chanel, Balmain, Thom Browne, Jean Paul Gaultier, Iris van Herpen, Maison Margiela, Moncler, Pierre & Gilles, Eilish Macintosh, Philip Treacy, Sumiko Iwakiri, Idaliina Friman ja Anne-Mari Pahkala. Lue lisää >

Heurekan interaktiivisessa näyttelyssä kävijät pääsevät kokeilemaan avaruusaseman askareita, kuten harjoittelemaan kuukävelyä ja ohjaamaan kuumönkijää. Heureka, suomalainen tiedekeskus.

Avaruusseikkailuja, punk-anarkiaa ja Yyterin rantamaisemia

18. Matkalla avaruudessa

Heureka, suomalainen tiedekeskus, Vantaa | 10.2.2024–1.1.2026

Heurekan uutuusnäyttelyssä vierailijat pääsevät kokeilemaan elämää avaruusasemalla. Näyttelyn maailmassa ihmiset ovat palanneet kuuhun ja suunnittelevat matkaa Marsiin. Kävijät tutustuvat nykyiseen avaruustoimintaan ja lennokkaisiin tulevaisuudensuunnitelmiin. Interaktiivisessa näyttelyssä kokeillaan avaruusaseman erikoisia askareita omin käsin. Samalla pohditaan avaruustoiminnan eettisiä kysymyksiä ja pelisääntöjä. Lue lisää >

19. Kaikkien aikojen Levi

Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO, Helsinki | 25.1.–7.4.2024

Levin 60-vuotisjuhlanäyttely esittelee hiihtokeskuksen menestystarinaa ja tuo tunturimaisemat keskelle pääkaupunkia. Taipaleensa alkuvaiheessa Levi tarjosi kotimajoitusta ja vaatimattomia hiihtokursseja. Pieneksi kaupungiksi kasvanut hiihtokeskus houkuttelee nykypäivänä Lappiin yli puoli miljoonaa vierailijaa vuosittain. Juhlanäyttelyn kunniaksi Levi tuo Olympiastadionin pihalle aidon gondolihissin. Lue lisää >

20. Sydänääniä – Punkin sykettä keskellä Suomea 1977–1992

Aalto2, Jyväskylä | 3.2.–28.4.2024

Aalto2 esittelee keväällä punkin historiaa Keski-Suomessa. Punk rantautui maailmalta Suomeen 1970-luvulla. Matalan kynnyksen alakulttuuri levisi pian maan jokaiseen kolkkaan ja iski nuorisoon niin isoissa kaupungeissa kuin syrjäseuduillakin. Tee se itse -mentaliteetilla syntyi ilmiö, johon jokainen pystyi osallistumaan taidoista ja asemasta riippumatta. Näyttely kertoo punkin tavasta tehdä asioita äänekkäästi ja suurella sydämellä. Lue lisää >

21. Kirjotut kannat

Suomen käsityön museo, Jyväskylä | 13.1.–7.4.2024

Millä eri keinoin voidaan ottaa kantaa? Suomen käsityömuseon näyttelyssä ilmaistaan kirjonnan keinoin henkilökohtaisia ja poliittisia näkemyksiä. Lisäksi esillä olevat teokset elvyttävät peittokirjontaperinnettä nykykontekstiin. Näyttelyssä on esillä teoksia taiteilija-, muotoilija- ja käsityöläistaustaisilta tekijöiltä sekä aktivisteilta ja tutkijoilta eri puolilta maailmaa. Lue lisää >

22. Ainutlaatuinen Yyteri

Luontotalo Arkki, Pori | 8.2.–29.9.2024

Yyteri on suomalaisten kesämatkailijoiden suosiossa. Luontotalo Arkissa tutustutaan tänä vuonna Yyterin monipuoliseen ja herkkään dyyniluontoon. Millaisia lajeja dyyneillä elää? Kuka tai mikä huolehtii siitä, että dyynit pysyvät paikoillaan? Mikä uhkaa dyynejä ja miten niitä suojellaan? Lue lisää >

Tampereen taidemuseon kesänäyttely esittelee hyperrealistista taidetta. Marc Siljanin teos Embrace, 2014. Tampereen taidemuseo / Institute for Cultural Exchange, Tübingen

Kesän ja syksyn näyttelyissä hyperrealistista taidetta, muoti-ikoneja ja katukulttuuria

23. Jukka Rintala – Unelmien matkassa

Suomen käsityön museo, Jyväskylä | 15.6.–1.9.2024

Muotitaiteilija Jukka Rintala on tuonut suomalaiseen pukeutumiseen runsautta ja värikkyyttä sekä ripauksen glamouria. Hän on monipuolinen taiteilija ja suomalaisen muotimaailman kirkkaimpia tähtiä. Monet muistavatkin hänen luomuksensa Linnan juhlien parketilta. Näyttelyssä on esillä Rintalan uniikkivaatteita, teollista tuotantoa ja maalauksia pitkän uran varrelta. Lue lisää >

24. Hyper

Tampereen taidemuseo, Tampere | 1.6.–29.9.2024

Kansainvälinen näyttely vie katsojan suoraan iholle ja hämmentää todentuntuisilla teoksillaan. Hyperrealistisissa teoksissa yllättävät elementit yhdistyvät todellisuuden valokuvantarkkaan esittämiseen. Esillä on teoksia tunnetuilta taiteilijoilta, kuten Ron Mueckilta, Duane Hansonilta ja Patricia Picciniltä. Lue lisää >

25. Gothic Modern

Ateneumin taidemuseo, Helsinki | 4.10.2024–26.1.2025

Ateneumin kansainvälinen näyttely esittelee 1800- ja 1900-lukujen modernia taidetta, joka sai vaikutteita eurooppalaisesta keskiajan ja pohjoisen renessanssin taiteesta. Monipuolisen näyttelyn teemoihin kuuluvat kuolema ja rituaalit, mutta myös seksuaalisuus ja valaistuminen. Näyttelyssä on esillä muun muassa Akseli Gallen-Kallelan, Theodor Kittelsenin, Edvard Munchin, Hugo Simbergin, Helene Schjerfbeckin ja Marianne Stokesin teoksia. Lue lisää >

26. Embassy of EGS

Didrichsenin taidemuseo, Helsinki | 8.6.–25.8.2024

Suomen tunnetuimpiin graffititaiteilijoihin kuuluva EGS muuttaa Didrichsenin taidemuseon tilat kuvitteellisen valtion suurlähetystöksi. Museon kesänäyttely tuo yhteen EGSin taiteen keskeisimmät teemat: kartat, historian, folkloren, graffitin ja EGS-kirjainyhdistelmän. Lue lisää >

27. Riiko Sakkinen: Los Moimoi de Fuengirola

Serlachius-museo Gustaf, Mänttä-Vilppula | 15.6.2024–16.2.2025

Los Moimoi de Fuengirola on kuvataiteilija Riiko Sakkisen näyttely ja tutkimusprojekti Espanjan Aurinkorannikon suomalaisista. Fuengirolassa asuu noin 30 000 suomalaisen yhteisö, joka elää omaa, puolieristäytynyttä elämäänsä. He viettävät aikaa suomalaisissa baareissa ja tukeutuvat omiin suomalaisiin palveluihinsa. Fuengirolan hallinto onkin nimennyt kuntansa ”Suomen eteläisimmäksi kaupungiksi”. Lue lisää >

28. Jean-Michel Othoniel

Sara Hildénin taidemuseo, Tampere | 8.6.–15.9.2024

Kesällä päästään tutustumaan ranskalaisen Jean-Michel Othonielin uusimpiin lasi- ja metalliteoksiin sekä maalauksiin. Othoniel sai näyttelyyn inspiraationsa Sara Hildénin taidemuseota ympäröivästä ihmeellisestä luonnosta, erityisesti Näsijärven maisemista. Tunnetun ranskalaisen taiteilijan töitä on aiemmin ollut esillä maailman suurimmissa taideinstituutioissa. Hän on myös ainoa nykytaiteilija, joka on suunnitellut pysyvän teoksen Versaillesin palatsiin. Lue lisää >

29. Larissa Sansour

Amos Rex, Helsinki | 9.10.2024–2.3.2025

Amos Rexissä nähdään syksyllä Palestiinalais-tanskalaisen Larissa Sansourin ensimmäinen näyttely Suomessa. Tiivistunnelmaisessa näyttelyssä kohtaavat menneisyys ja mahdolliset tulevaisuudet. Taiteilijan videoteoksissa ja installaatioissa ajankohtaiset aiheet kietoutuvat kuviteltuihin maailmoihin futurismin, arkistokuvan ja oopperan kuvaston kautta. Lue lisää >

30. Concrete Currents – Arto Saaren valokuvia

Aalto2, Jyväskylä | 18.5.2024–27.10.2024

Arto Saaren valokuvat avaavat henkilökohtaisen näkymän rullalautailuun, joka on vuosikymmenten varrella kasvanut alakulttuurista olympiakisojen urheilulajiksi. Rullalautailu kehittyi surffaamisen pohjalta, mutta Kaliforniassa lajin suosioon vaikutti merkittävästi myös arkkitehti Alvar Aallon suunnittelema, aallon muotoja jäljittelevä uima-allas. Lue lisää >