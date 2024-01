Sivuaskel-festivaalin kantaesitys tekee syväsukelluksen ruumiiseen

Margrét Sara Guðjónsdóttir on Islannissa syntynyt koreografi, joka työskentelee nykyään Berliinissä. Sivuaskel-festivaalilla kantaesityksensä saava Boundless Ominous Fields -teos pohjautuu Margrét Saran vuodesta 2010 jatkuneeseen tutkimustyöhön FULL DROP into the body -nimellä kulkevan somaattisen menetelmän parissa.

- Työni pyrkii pohjimmiltaan menemään tarmokasta, suorituskykyistä ja esteettistä kehoa pidemmälle ja olemaan näin vastaehdotus tämän päivän populaarikulttuurille. Työni tunnistaa, että terveyteemme vaikuttavat laaja-alaiset sosiaalipoliittiset voimat ja että ne myös vaikuttavat konkreettisesti siihen, miten koemme itsemme, Guðjónsdóttir kertoo.

- Taiteellisesti ja metodologisesti työskentelen fysiologisten, psykologisten ja emotionaalisten todellisuuksien ilmaisujen, kuten arkkityyppisten rakenteiden kanssa, sekä myös materiamme fenomenologisen tutkimisen parissa. Tämä tapahtuu olemalla somattisen kehotyöskentelyn avulla dialogissa aiemmin uinuneiden alitajuntamme osien kanssa. Työskentelyn kautta esiintyjät saavat käsityksen siitä, miten erilaiset sisäiset todellisuudet aktivoituvat ennen kuin tietoinen mielemme rekisteröi mitä on tapahtumassa, hän jatkaa.

Guðjónsdóttir on luonut Sivuaskelella kantaesitettävän uuden teoksen yhteistyössä suomalaisten esiintyjien Karolina Ginmanin ja Marlon Moilasen kanssa. Teos on Ginmanin ja Moilasen tuottaman trilogian ensimmäinen osa.

Esityksessä kaksi muuntuneissa tajunnantiloissa olevaa kehoa kulkee sisäisten arkistojen läpi, henkilökohtaisen elämänkerrallisen ruumiin ja välittömän tiedostavan mielen tuolla puolen.

- Esityksen nimi, vapaasti käännettynä “rajattomat enteelliset kentät”, viittaa siihen rajattomaan sisäiseen historialliseen tietoon, jota kannamme verenperimässämme, sekä siihen laajentumiseen joka mielessämme tapahtuu, kun pystymme näkemään itsemme tästä näkökulmasta. Se viittaa myös tuntemattoman synnyttämään enteellisyyden tunteeseen ja oman itsemme mysteeriin suhteessa asioiden laajempaan perspektiiviin, Guðjónsdóttir pohtii.

Guðjónsdóttir esittäytyy Sivuaskel-festivaalin ohjelmassa myös MUU Helsinki Nykytaidekeskuksessa nähtävän CATALYSTS – Somatic Resonance -installaationäyttelyn myötä. Näyttely on todellisuusteknologioiden, kinesteettisten algoritmien, affektien, arkistomateriaalin ja elävien kehojen koreografia. Näyttelyssä on lisättyä todellisuutta hyödyntävien valokuvien sarja, ja niiden katselun mahdollistava tekninen laitteisto.

Boundless Ominous Fields nähdään Zodiak Stagella yhteensä kahdeksan kertaa ajalla 1.–3.2. & 14.–19.5.2024. Lue Margrét Sara Guðjónsdóttirin koko haastattelu Zodiakin verkkosivujen Päiväkirjasta (englanniksi).

CATALYSTS – Somatic Resonance on nähtävillä MUU Helsinki Nykytaidekeskuksessa Kaapelitehtaalla 2.–11.2.2024.





KANTAESITYS

Margrét Sara Guðjónsdóttir: Boundless Ominous Fields



Ohjaus, koreografia, konsepti: Margrét Sara Guðjónsdóttir

Esiintyminen, koreografia: Karolina Ginman, Marlon Moilanen

Tilakonsepti: Margrét Sara Guðjónsdóttir

Valo- ja tilasuunnittelu: Sofia Palillo

Ääni ja sävellys: Lucy Railton

Pukusuunnittelun konsultaatio: Hanne Jurmu

Tuottaja: Inari Pesonen

Tuotanto: Karolina Ginman, Marlon Moilanen, Zodiak – Uuden tanssin keskus, Inspirera Konspirera rf

Trilogia-konsepti: Karolina Ginman, Marlon Moilanen

Tukijat: Taiteen edistämiskeskus, Svenska Kulturfonden, Oskar Öflunds Stiftelse, Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto, Eugène, Elisabeth & Birgit Nygréns Stiftelse, Goethe-Institut Finnland

Residenssituki: Saaren kartano / Koneen Säätiö, Ehkä-tuotanto & Nykytaiteen tila Kutomo, Pengerkatu 7 Työhuone, Zodiak – Uuden tanssin keskus

Ensi-ilta: to 1.2.2024 klo 19.00, Zodiak Stage, Kaapelitehdas (Kaapeliaukio 3, B-aula), Helsinki

Muut esitykset:

Pe 2.2. klo 19.00 | la 3.2. klo 15.00 (osana Sivuaskel-festivaalia)

Ti 14.5. klo 19.00 | ke 15.5. klo 19.00 | Pe 17.5. klo 19.00 | La 18.5. klo 19.00 | Su 19.5. klo 15.00

Taiteilijatapaaminen Sivuaskel-festivaalilla la 3.2. esityksen jälkeen.

Liput: 30 / 27 / 15 eur

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: viestintävastaava Piia Ahonen

Lehdistökuvat: www.zodiak.fi/medialle