3PL:lle uusi logistiikkakeskus Sipooseen

Etsimme jo tovin kasvupotentiaaliin vastaavaa ratkaisua meidän Uudellamaalla sijaitsevien toimipisteiden rinnalle. Olemme iloisia, että hanke saatiin nopeasti käyntiin ja työmaa on jo hyvässä vauhdissa, kertoo kiinteistöprojektista vastaava 3PLogistiikka Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jussi Kammonen.

Sijainniltaanhan Sipoon logistiikkakeskus Bastukärrin logistiikka-alueella on erinomainen, sillä kohde on päivittäistavaraketjujen keskusvarastojen välittömässä läheisyydessä. Vuosaaren sataman läheisyys takaa lyhyet siirtomatkat merikonteille ja verkkokauppalähetykset saavuttavat nopeasti suuren populaation, jatkaa 3PLogistiikka Group Oy:n toimitusjohtaja Jussi Örn.

Sipoon kunnalle satsaus on myönteinen, sillä toimipiste tulee valmistuessaan työllistämään noin 50–100 henkilöä. Kunnan yhdyskuntajohtaja Albert Andersson kommentoi:

Kiitämme Mrec IM:n ja 3PL:n edustajia sujuvasta yhteistyöstä. Kaikkien osapuolten ennakoiva ja avoin toiminta on mahdollistanut kunnianhimoisen aikataulun toteutumisen myös Sipoon kunnan osalta. Uusi logistiikkakeskus täydentää hyvin Bastukärrin aluetta ja vahvistaa edelleen Sipoon kunnan elinvoiman myönteistä kehittymistä. Olemme iloisia myös, että voimme toivottaa tervetulleeksi 3PL:n Sipooseen.

Logistiikkakeskuksen kapasiteetti mahdollistaa tulevaisuuden ympäristö- ja asiakasvaatimusten mukaiset olosuhteet

Kokoluokaltaan noin 190 000 m³:n kokoinen keskus vastaa tilavuudeltaan esimerkiksi noin 300:aa padel-häkkiä. Logistiikkakeskuksen tekniset ratkaisut ja päästöttömät energialähteet mahdollistavat osaltaan tavoitteena olevan hiilineutraalin toiminnan. Kiinteistön suunnittelussa on huomioitu älykkäät ratkaisut ja datan läpinäkyvyys, jonka ansiosta yhtiö voi tarjota mm. lähitulevaisuudessa pakollisiksi tulevien ympäristöstandardien mukaisen kestävyysraportoinnin sekä asiakaskohtaisen päästöseurannan. Keskus mahdollistaa myös pientavaroiden varastoautomatiikan tarkoituksenmukaisen käyttöönoton.

Rakentamisesta vastaavat yhteistyökumppanit

Kohteen rakennuttamisesta vastaa kiinteistöhankkeita rahoittava Mrec Investment Management Oy ja pääurakoitsijana toimii Tekova Oy. Yhteistyökumppaneiden mittava kokemus ja hiotut toimintatavat ovat osoittautuneet hankkeen onnistumisen kannalta ratkaisevan tärkeäksi.

Olemme iloisia, että uusien kohteiden kehittäminen logistiikkastrategiamme mukaisesti jatkuu hyvässä tahdissa. Olemme onnistuneet tiukassa aikataulussa neuvottelemaan tontin luovutuksesta Sipoon kunnan kanssa, sekä allekirjoittamaan vuokra- ja urakkasopimukset uudishankkeelle, jota ohjaa kunnianhimoiset ESG tavoitteet suunnittelusta toteutukseen, toteaa Elsi Luhtanen Mrec IM:stä.

On ilo olla toteuttamassa hanketta yhdessä Mrec IM:n ja 3PLogistiikan kanssa. Vahvana logistiikkarakentamisen osaajana olemme voineet tuoda ison lisäarvon kokonaisuuteen, sillä olemme olleet hankkeessa mukana jo sen alkumetreistä lähtien. Tämän ansiosta käyttäjän tarpeiden huomioiminen yhdessä tilaajan ESG-ohjurien ja budjetin kanssa on voitu sovittaa optimaalisesti yhteen ja lopputuloksena on laadukkaat ja kustannustehokkaat täsmäratkaisut. Tekovalle projekti on hieno yhteistyön jatkumo Mrec IM:n kanssa", sanoo Tekovan toimitusjohtaja Jaakko Heikkilä.