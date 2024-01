Outdoor Siskoilta yli 23 000 euron lahjoitus Marttametsään

”Tämä on upea uutinen”, iloitsee Marttaliiton kansalaistoiminnan ja viestinnän johtaja Reija Salovaara kuullessaan lahjoituksesta. ”Kaikki tuki Marttametsän hankintaan on erittäin tervetullutta. Metsäalue on tarkoitus hankkia tämän vuoden aikana, sillä vietämme nyt 125-juhlavuottamme, jonka teemana on metsä. Haastamme mukaan kaikki martat, marttayhdistykset sekä seuraajamme. Hienoa että Outdoor Siskot tarttuivat näin upealla tavalla haasteeseen!”



Outdoor Siskot on vapaamuotoinen ulkoilevien tyttöjen ja naisten yhteisö, jonka tarkoituksena on rohkaista kanssasiskot ulos ja retkeilemään. Yhteisön jäsenet jakavat neuvoja ja vinkkejä retkeilystä. Monenlaisia ja -ikäisiä naisia yhdistää rakkaus luontoon ja kannustava suhtautuminen toisiin ihmisiin. Lahjoituksen kohdentaminen Marttametsän hankintaan tuntui Outdoor Siskoista luontevalta.



”Metsä on antanut Outdoor Siskoille paljon, joten perustimme aikoinaan Luonnonperintösäätiön kanssa Sydänmetsäkeräyksen antaaksemme takaisin luonnolle. Nyt päätimme yhdistää voimamme Marttojen kanssa, jotta saamme mahdollisimman suuren ja luontoarvoiltaan hienon alueen suojeluun. Kerättyjen varojen ja lahjoituksen kautta haluamme näyttää, että metsien suojelu on tärkeää ja yksittäisten ihmisten on mahdollista vaikuttaa paremman tulevaisuuden puolesta”, kertoo Outdoor Siskojen Heini Ernamo.



Luonnonperintösäätiö kartoittaa parasta aikaa sopivaa metsäaluetta Marttametsäksi ja muutamia hyviä ehdokkaita on jo löytynyt. Kun metsä aikanaan hankitaan, perustetaan sinne myös Sydänmetsäalue Outdoor Siskojen lahjoituksen kunniaksi.

Marttametsään voi tehdä lahjoituksen osoitteessa www.luonnonperintosaatio.fi/marttametsa