Yrittäjägallup: Yli puolella yrittäjistä käytössään työterveyshuollon palvelut

Työterveyshuollon järjestäminen on yrittäjälle vapaaehtoista. Tuoreen Yrittäjägallupin mukaan 57 prosentilla yrittäjistä on käytössään työterveyshuollon palvelut. Yksi kolmesta palvelun itselleen järjestäneistä on valinnut itselleen pelkän ennalta ehkäisevän työterveyshuollon, kun enemmistöllä pakettiin kuuluu myös sairaanhoito.

– Yksinyrittäjistä työterveyshuolto oli järjestettynä 27 prosentilla vastaajista. Vähintään kaksi henkeä työllistävissä yrityksissä palvelu oli puolestaan jopa 82 prosentilla vastaajista. Työterveyshuollon järjestäminen työntekijöille on pakollista, ja tällöin on luontevaa hankkia palvelut myös yrittäjälle, Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén arvelee.

Yleisin syy sille, ettei yrittäjä ollut järjestänyt työterveyttä itselleen, oli siitä seuraavat liian suuret kustannukset. Tätä mieltä oli joka kolmas niistä vastaajista, joilla palveluita ei ollut. 29 prosenttia edellisistä ilmoitti käyttävänsä muita terveyspalveluita ja joka viidennellä oli työterveyshuollon sijaan sairauskuluvakuutus.

– Yrittäjä hankkii palvelut itselleen mieluiten itse valitsemaltaan yritykseltä, näin oli tehnyt vastaajista kolme neljästä, Hellstén kertoo.

Kunnan kilpailuttamalta yksityiseltä toimijalta palvelut oli hankkinut joka kymmenes vastaaja, kun 15 prosenttia ilmoitti turvautuneensa julkiseen työterveysyksikköön tai yhtiöön.

Työterveyshuoltopalvelut järjestäneistä yrittäjistä 41 prosenttia kertoi kokevansa työterveyshuollon palvelut vähintään jonkin verran hyödyllisiksi yritystoiminnalleen. Haitallisiksi palvelut koki joka kymmenes sellaiset järjestänyt vastaaja.

– Tulos on nähdäkseni työterveyshuollon palveluntuottajien näkökulmasta varsin positiivinen. Aiemmissa kyselyissämme hyödyn kokemus on jäänyt varsin vähäiseksi, Hellstén muistelee.

Näin kysyttiin

Suomen Yrittäjien Verianilla (entinen Kantar Public) teettämään tutkimukseen vastasi 1 240 pk-yritysten edustajaa. Kysely tehtiin 4.–12.12.2023. Tutkimustulosten luottamusväli on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.