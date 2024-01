EK:n kysely: Talouden epävarmuus näkyy myös kesätyöpaikkojen määrässä

EK:n mediabriif 12.1. – Vaalien supervuosi alkaa: mitä edessä viennissä, kauppasuhteissa ja maailmantaloudessa? 2.1.2024 14:30:00 EET | Kutsu

KUTSU: Vaalien supervuosi alkaa: mitä edessä viennissä, kauppasuhteissa ja maailmantaloudessa? Aika: pe 12.1. klo 10 - 11 Toteutus: Teams Hyvä toimittaja / toimitus Alkava vuosi tarjoaa yltäkylläisesti uutisoitavaa Suomen taloudelle tärkeällä EU-Kiina-USA-akselilla. Edessä on vaalien supervuosi 2024, joka lisää epävarmuuksia ja riskejä. Markkinoilla varaudutaan Donald Trumpin paluun ja EU-vaalien ohella mm. Taiwanin vaaleihin, jotka kaikki vaikuttavat nyt korostetusti geotalouteen ja kauppaan. Tervetuloa EK:n mediabriiffiin kuulemaan kauppapolitiikan johtajan Timo Vuoren arvioita maailmantalouden ja vientikaupan ajankohtaisista ilmiöistä. Äänessä on myös EU-asioiden johtava asiantuntija Päivi Wood: Mitä Donald Trumpin vaalivoitto tarkoittaisi kauppasuhteille? Jatkaisiko Trump USA:n eristämistä ja kauppakumppaneiden kovistelua? Kärjistyisikö kauppasota Kiinan ja jopa EU:n kanssa? Mitä EU:lla on saavutettavissa vielä Bidenin loppukaudella – onko IRA-kiistoista ulospääsyä? Suomi varautui