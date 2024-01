S-ryhmässä uskotaan Suomi-matkailun nousuun – varauksia jopa 30 % viime vuotta enemmän

Sokos Hotels lähes 50 hotellista koostuva suomalainen hotelliketju. Ketjun neljä eri hotellityyppiä tarjoavat yksilöllisen hotellikokemuksen jokaiselle. Original-hotellit tunnetaan sydämellisestä palvelustaan ja keskeisistä sijainneistaan, Break-hotellit tarjoavat rentouttavaa irtiottoa arjesta ja uniikkien Solo-hotellien korkea laatu näkyy niin palvelussa kuin hotellien puitteissakin. Uudessa Heymo-hotellityypissä maksat vain siitä, mitä kulloinkin tarvitset.

Sokos Hotels on valittu Suomen vastuullisimmaksi, arvostetuimmaksi ja luotetuimmaksi hotelliketjuksi useana vuotena peräkkäin. Sokos Hotels palkittiin 2022 ja 2023 myös kansainvälisellä Brand of the Year tunnustuksella sekä parhaana asiakaskokemuksen johtajana. Ketjun hotelleja on Suomessa ja Virossa. Kaikilla Sokos Hotelleilla on Green Key -ympäristötunnus. Sokos Hotels tarjoaa ensimmäisinä mahdollisuuden kompensoida hotelliyön hiilipäästöt.

www.sokoshotels.fi